Забытые автопроекты СССР: летающий вездеход ГАЗ

ГАЗ‑16 и его модификации были способны и ездить, и плавать, а некоторые — даже летать со скоростью 40 км/ч.

В начале 60‑х специалисты ГАЗ, НАМИ, ЦАГИ и авиазавода имени Орджоникидзе сконструировали автомобиль на заднеприводном шасси с двигателем от Чайки ГАЗ‑13, который приводил не только колеса, но и находящиеся под днищем вентиляторы, нагнетающие ­воздух в подушку.

ГАЗ‑16 и его модификации — это попытки создать настоящий внедорожник, гибрид обычного автомобиля и судна на воздушной подушке.

Габариты машины составляли 7,5×3,6×1,7 м, масса — 2125 кг. Один из вариантов оснащали газотурбинным двигателем от вертолета Ми‑2.

Выглядело всё это фантастически, но ездило плохо. Скорость в режиме полета не превышала 40 км/ч, при этом внедорожник был почти неуправляем. При движении над водой брызги ухудшали видимость, а при полетах над проселками песчинки забивались в механизмы машины. Косогоры и подъемы оказались и вовсе непреодолимыми препятствиями.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что ярославские шинники придумали уникальную многоразовую покрышку со съемными протекторами?

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Фото: из архива автора