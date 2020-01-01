Забытые проекты СССР: шина на 250 тысяч км

Инновационную многоразовую покрышку придумали ярославские шинники!

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В начале 60‑х годов прошлого века Ярославский шинный завод освоил выпуск новых шин — радиальных покрышек со съемными протекторами! Шина типа РС состояла из каркаса и трех съемных протекторных колец. Беговая дорожка — плоская; на ней сделаны три продольных кольцевых паза, на которые, когда в камере нет воздуха, и надевали протекторные кольца. Затем шину накачивали. На замену колец у одного человека уходило 10–12 минут.

Пресса тех лет (например, журнал «За рулем» № 1 за 1963 год) отмечала, что покрышка, сделанная сборщиком Кузьмичёвым, прошла 265 000 км!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что Ижевский автозавод еще в 1968 году приступил к созданию пятидверного переднеприводного хэтчбека ИЖ‑13 Старт?

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Фото: из архива автора