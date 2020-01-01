Забытые проекты СССР: переднеприводный ИЖ из 60-х

Финиш этого Старта последовал очень быстро, хотя идея, как показало время, была богатая.

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Ижевский автозавод еще в 1968 году приступил к созданию пятидверного переднеприводного хэтчбека, получившего название ИЖ‑13 Старт.

Компоновка была необычной: к задней части коробки передач крепили редуктор, который через карданный вал соединялся с главной передачей, расположенной под блоком цилиндров. Передние колеса приводились карданными валами с крестовинами от Москвича‑412. Передняя и задняя подвески были независимыми.

Однако «наверху» пояснили, что передний привод нашей страны не нужен — в результате «тринадцатая» поселилась в музее.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что ИЖ Сатурн был одним из самых редких автомобилей в СССР?