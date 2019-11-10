К проекту Saturn, родившемуся в 1990 году, наш Сатурн не имеет отношения.

На решетке радиатора этого седана красовалась эмблема ИЖ, обрамленная кольцом Сатурна. Неудивительно, что автомобиль получил прозвище «иж-сатурн».

С виду это был обычный Москвич‑408, а на самом деле — одна из самых редких отечественных легковушек эпохи шестидесятых. Дебютную модель Ижевского завода выпускали около года, и главным ее отличием от столичных машин стал уфимский мотор. Рычаг коробки переехал с рулевой колонки на пол.

Еще владельцы хвастались всеволновым приемником, умевшим принимать даже короткие волны — тогда это было очень круто.

Всего выпустили четыре с лишним тысячи таких «сатурнов».

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию Москвич повышенной проходимости?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Историю ИЖ-2126, первого и последнего автомобиля автомобиля оригинальной конструкции Ижевского автозавода, читайте тут.