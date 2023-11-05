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Забытые и слегка безумные проекты СССР: Саратовские троллейбусы

«За рулем» рассказал об укороченных троллейбусах ЗиУ‑11

В 1973 году в Саратове были замечены два необычных троллейбуса – на обкатку вышли ЗиУ‑11.

Экспериментальные укороченные модели, рассчитанные на 68 пассажиров, предназначались для эксплуатации на узких улочках с крутыми поворотами.

В одной из машин кабина была полностью отделена от салона.

Кроме того, испытывали автоматические штангоуловители. Однако судьба у новинки не сложилась: было решено, что троллейбусы средней ­вместимости бесперспективны.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, зачем был нужен низкорослый танк «Объект 775»?

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

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За РулемКолодочкин Михаил
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