Забытые и слегка безумные проекты СССР: Саратовские троллейбусы
В 1973 году в Саратове были замечены два необычных троллейбуса – на обкатку вышли ЗиУ‑11.
Экспериментальные укороченные модели, рассчитанные на 68 пассажиров, предназначались для эксплуатации на узких улочках с крутыми поворотами.
В одной из машин кабина была полностью отделена от салона.
Кроме того, испытывали автоматические штангоуловители. Однако судьба у новинки не сложилась: было решено, что троллейбусы средней вместимости бесперспективны.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, зачем был нужен низкорослый танк «Объект 775»?
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