Забытые и слегка безумные проекты СССР: Саратовские троллейбусы

«За рулем» рассказал об укороченных троллейбусах ЗиУ‑11

В 1973 году в Саратове были замечены два необычных троллейбуса – на обкатку вышли ЗиУ‑11.

Экспериментальные укороченные модели, рассчитанные на 68 пассажиров, предназначались для эксплуатации на узких улочках с крутыми поворотами.

В одной из машин кабина была полностью отделена от салона.

Кроме того, испытывали автоматические штангоуловители. Однако судьба у новинки не сложилась: было решено, что троллейбусы средней ­вместимости бесперспективны.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, зачем был нужен низкорослый танк «Объект 775»?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

«За рулем» можно читать в Одноклассниках