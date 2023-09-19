В России появились необычные троллейбусы – их сравнивают с привидениями
В Калининграде очевидцы заметили на улицах необычный троллейбус. Вечером в минувшую пятницу загадочная черно-красная машина футуристичного вида двигалась по Ленинскому проспекту со стороны Дома Советов к площади Победы. Сообщается, что водитель установил за лобовым стеклом табличку «обкатка» и не брал пассажиров.
«Едет бесшумно, только свист инвертора едва слышен», – цитирует источник пост в паблике «Калининградский трамвай».
Местные СМИ в связи с этим не преминули сравнить машину с привидением, и ее «аэродинамичный» дизайн тут тоже как будто оказался кстати. Уточняется, что это троллейбус марки «Синара» из Челябинска, способный проезжать часть маршрута автономно, за счет запаса электроэнергии в батареях.
Другой источник сообщает, что это Синара-6254, городские испытания которого были анонсированы несколько дней назад.
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Источник: ruwest.ru, Автопоток
Фото: Rustam Khisamutdinov/vk.com/tram39
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