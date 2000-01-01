Прощай, троллейбус, самый дорогой (как оказалось) вид транспорта

Россия — самая троллейбусная страна в мире: «рогатые» работают в более чем 80 городах. Но столичные власти решили избавиться от троллейбусов.

Московский троллейбус не доживет до своего 90‑летнего юбилея. Если все пойдет по плану, то его существование официально завершится осенью. Из былых восьми десятков маршрутов к началу лета в городе осталось двенадцать. На большинстве остальных троллейбусы заменены обычными автобусами, вопреки экологической логике. Кому помешал троллейбус и за что так невзлюбили нынешние московские правители один из классических символов столицы?

В отличие от троллейбуса, электробус питается не на ходу. И расходует энергии больше просто потому, что тяжелее. А с целью экономии бортового запаса электричества возит с собой дизельную печку с выхлопом Евро‑0 и 70 л солярки — зимы в Москве холодные.

Некрасивая сеть

Объяснения властей не очень убедительные. Стандартный набор: контактная сеть портит облик столицы, изношена и неудобна в обслуживании, парк троллейбусов тоже устарел, качество их сборки хромает, троллейбусам не хватает мобильности в дорожном хаосе мегаполиса.

Все это не представляется неразрешимыми проблемами. Трамвайная контактная сеть почему-то не портит облик города, и вообще его облик больше портит бездумная застройка и перманентная замена бордюрных камней. Качество троллейбусов изготовители в состоянии повысить до любого требуемого уровня. Проблема мобильности уже решена выделенными полосами на всех основных магистралях, где работали троллейбусы.

Но главная причина скорее экономическая. Троллейбус, как ни странно, дорог в обслуживании и самый неэффективный среди наземного транспорта с показателем затрат 1,67 руб./пассажиро-км. Однако электробусы, которыми намерены постепенно заменить всё, что движется не по рельсам, лишь на восемь копеек выгоднее троллейбуса. И много уступают даже дизельным автобусам, не говоря уж о лидерах рейтинга — автобусах на метане и трамваях. Чемпионом считается трамвай «Витязь-М», его результат 1,2 руб./пассажиро-км.

Мы не бедные!

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Электробус вызывает отторжение, прежде всего тем, что в три раза дороже автобуса и троллейбуса. Одна тяговая батарея стоит как целый автобус — под 10 млн рублей. Зарядная станция — свыше 12 млн рублей. В конечном счете у электробуса огромные годовые затраты на обслуживание, а заявленный ресурс в 15 лет подразумевает по меньшей мере одну плановую замену дорогущей батареи.

Подсчитано также, что из-за необходимости заряжать батарею электробус простаивает почти столько же, сколько ездит (при цикле «40 минут едем, 30 заряжаем»). Иными словами, при сохранении интервалов движения для обеспечения маршрута требуется вдвое больше электробусов (а также водителей), чем троллейбусов или автобусов, которые на конечной остановке могут без промедлений двинуться в обратную сторону. Из-за дороговизны и ряда эксплуатационных неудобств электробусов европейские столицы очень осторожно и помалу их внедряют, выжидая, пока появятся новые «батарейные» технологии.

А Санкт-Петербург успешно использует вариант ТУАХ (троллейбус увеличенного автономного хода, не меньше 10 км с полной нагрузкой), который совмещает умения троллейбусов и электробусов, питаясь либо от контактной сети, либо от бортовых аккумуляторов. Питер не планирует демонтировать контактную сеть — более того, вводит новые маршруты как раз под возможности ТУАХ. Но у Москвы, разумеется, другой путь — самый дорогой из всех имеющихся. За чей счет банкет — вопрос риторический. Нет сомнений, что лет через десять электробус признают ошибкой, как признали убыточную и неудобную монорельсовую дорогу на ВДНХ.

Ликвидация

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Ностальгия вещь неплохая. Но, возможно, троллейбус — действительно прошлый век с точки зрения технологий, и давно пора его упразднить? В Лондоне, Париже и Берлине троллейбусы ликвидировали к началу 1970‑х. Лондонская сеть в 1950‑х была крупнейшей в мире. Главной причиной убиения троллейбусов и трамваев в Лондоне сегодня называют… лобби производителей автобусов, добившихся отмены электротранспорта на фоне роста цен на энергоресурсы. При этом лондонский департамент транспорта в 2000‑м возродил трамвай — в районе, где нет метро.

Но в Европе система общественного транспорта вообще развивалась иначе, и в силу высокой автомобилизации играет не столь важную роль, как у нас. В России сегодня автомобилем располагает менее половины семей. Все остальные привязаны к общественному транспорту, а в Москве к тому же ведут агитацию «Езжай на удобном автобусе!», дабы разгрузить пробочные улицы. Так что расправа с троллейбусом выглядит поспешной и спорной — особенно при том, что изгнание трамвая приостановили. Хотя именно трамваи наименее дееспособны, если на их пути произошло ДТП.

Возможно, устаревший троллейбус действительно пора упразднить. Но почему это происходит в авральном режиме во время экономического кризиса?

Электробусы вряд ли сделают московскую систему наземного транспорта более совершенной. Та, что существует сейчас, плохо сбалансирована. По радиально-магистральным направлениям транспорт ходит в избыточном количестве, часто совершенно пустой — многие маршруты дублируют друг друга. В направлениях же от станций метро к «спальням», как и раньше, дефицит посадочных мест, усугубляющийся в часы пик, и порой огромные интервалы. И уж точно электробусы не сделают проезд более дешевым.

Контактную сеть полностью вычистили из центра города. На многих вылетных магистралях она еще цела. Горожане проводят митинги в поддержку троллейбуса. Депутаты сорока четырех муниципальных районов потребовали вернуть закрытые маршруты. Может, мэр передумает?..

Но, по большому счету, не все ли равно, на чем мы ездим. Ведь теряем мы только символ эпохи.

От рассвета до заката

Первый троллейбус в Москве пустили в ноябре 1933 года, от Тверской заставы по Ленинградскому шоссе до окружной железной дороги — тогда дальней окраины столицы. Средняя скорость движения составила 36 км/ч — нереальный показатель для современной Москвы, где транспорт с натугой выдает 16–18 км/ч. Отмечали, что троллейбус ЛК‑1 комфортнее трамвая и быстроходнее автобуса.

В 1971 году в Москве длина троллейбусной сети достигла 1253 км и стала самой протяженной в мире (к лету 2020‑го от нее осталось 445 км). В 1975‑м в парке числилось 2217 машин. Наивысший расцвет троллейбусного движения пришелся на начало 1980‑х, когда проложили линии во многие окраинные жилые массивы.

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В 1992 году открыли последнюю новую троллейбусную линию. С этого момента шла только деградация — маршруты отменяли или сокращали, закрывали и перепрофилировали троллейбусные парки, хотя город продолжал расширяться.

Завершающий этап борьбы с троллейбусом начался в 2014 году. От контактной сети избавили весь центр столицы, закрыли несколько троллейбусных парков, большинство маршрутов перевели на «автобусную тягу», оставив в их нумерации литеру «Т». Весной этого года из-за нехватки заказов встал самый крупный троллейбусный завод в Энгельсе. По модифицированному маршруту троллейбуса № 1 уже три года ходят автобусы «Т1».

Статус троллейбусных столиц мира перешел к Минску и Петербургу (длина контактной сети — около 500 км). Из европейских городов лидер — Афины (350 км). Старейшей в мире остается троллейбусная сеть Шанхая, открытая в 1914 году. А самой троллейбусной страной — Россия, у нас «рогатые» все еще работают в более чем 80 городах.