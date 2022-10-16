Нет, не летающая тарелка!

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Говорят, что расчетная скорость автомобиля ГАЗ-ТР образца 1954 года составляла чуть ли не 800 км/ч. Еще говорят, что «сверху» спустили указание установить мировой рекорд по скорости. Но реально известно лишь то, что одноименный автомобиль с двигателем от истребителя МиГ‑17 действительно проходил испытания на аэродроме под Нижним Новгородом.

Ходовая часть ГАЗ-ТР имела 4‑колесное шасси от ГАЗ‑12 (ЗИМ) с передними управляемыми колесами. Естественно, при этом автомобиль не имел ведущих колес из-за отсутствия прямой механической связи двигателя с трансмиссией автомобиля.

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Ни о каких 800 км/ч речь идти не могла: длины взлетно-посадочной полосы для таких рекордов просто не хватит, да и какие колеса выдержат подобные скорости? Поэтому решили разогнаться до 300 км/ч.

Машиной управлял опытный автоспортсмен М. А. Метелев, однако заезд закончился аварией. Пилот уцелел благодаря авиационному четырехточечному ремню безопасности. Тема, в итоге, была закрыта.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, как в СССР проезд оплачивали, знаете?

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Фото: из архива «За рулем»