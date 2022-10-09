Короткий тест на память: как в СССР проезд оплачивали, знаете? — журнал За рулем

Короткий тест на память: как в СССР проезд оплачивали, знаете?

Подсказка: ставку делали... на честность пассажиров.

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Первая бескондукторная система появилась в СССР в конце 50‑х годов.

Сделав ставку на растущую сознательность пассажиров, кондукторов заменили на смешные кассовые аппараты, а точнее — на ящики, в которые следовало кидать монетки. При этом билет можно было оторвать вне зависимости от того, оплатили вы проезд или нет.

Почти до распада СССР поездка в трамвае стоила 3 копейки, в троллейбусе — 4, а в автобусе — 5 копеек.

Короткий тест на память: как в СССР проезд оплачивали, знаете?

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Сдачу ящик давать не умел, а потому честные пассажиры, опустившие в него, к примеру, 20‑копеечную монету, стояли рядом и просили других не бросать в него мелочь, пытаясь, таким образом, вернуть свое.

Верх ящика был сделан из прозрачного пластика, чтобы остальные сограждане могли следить за честностью друг друга.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

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Фото: Роман Вуколов/ТАСС

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