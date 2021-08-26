Забытые проекты СССР: троллейбус-самосвал

Инспектор, за что штраф? Мне страховку надо получить! В ДТП мы попадаем не каждый день, а потому теряемся. Стоять на дороге в ожидании ДПС - опасно! Тронешь машину с места - оштрафуют... Да еще и страховая убытки не компенсирует. Что делать? За нами следят: какие данные будет передавать «Автодата» Каждую секунду система будет отправлять сведения о вашей скорости и другие показатели. Зачем сосед льет масло в пороги автомобиля - эксперт все объяснил Говорят, что можно легко предотвратить ржавчину в порогах с помощью слитого, уже использованного моторного масла. Есть и рекомендация, как проще это масло в пороги залить, чтобы не испачкаться.