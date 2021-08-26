Забытые проекты СССР: троллейбус-самосвал

Грузовые троллейвозы КТГ, выпускавшиеся в 70‑е годы киевским заводом электротранспорта, использовались по всей стране во множестве модификаций.
При этом небольшими партиями собирались передвижные столовые КТГ‑4, машины техпомощи КТГ‑5 и поливомоечные агрегаты КТГ‑6.
Но и это еще далеко не все варианты исполнения: в единственном экземпляре был изготовлен троллейвоз-самосвал КТГ‑9 для перевозки сыпучих грузов. Такой транспорт еще называют дуобусами, поскольку он комплектовался двумя моторами — электрическими и внутреннего сгорания от грузовика ЗИЛ‑157 мощностью 102 л.с. В самосвале управление опрокидывающимся кузовом объемом 6 м³ осуществлялось как раз с помощью ДВС. Но о серийном выпуске подобных машин речь не велась.
В 1950-х, когда экономичность была актуальна, появился троллейвоз... на базе карьерного самосвала МАЗ-525 грузоподъемностью 25 000 кг. В движение рогатый МАЗ приводили два электродвигателя Д-202 суммарной мощностью 172 кВт. Машину предназначали для работы в шахтах. Но для сложного и дорогого автомобиля нужно было как минимум протянуть туда тролли. Позднее аналогичные опытные машины строили на БелАЗе и на базе КрАЗа, но дальше испытаний дело так и не пошло.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему советские троллейбусы назывались ЛК?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected]
- История ярославского троллейбуса ЯТБ-1, который начали использовать в 1936 году, — тут.
- Разумное дополнение в комплектацию любому внедорожнику и не только: расширяем возможности для перевозки при помощи ТСУ.
- Продлить срок службы узлов и агрегатов автомобиля можно при помощи специальных присадок. Лучше всего себя зарекомендовали продукты от SUPROTEC и VALENA.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Фото: twitter.com/olter9