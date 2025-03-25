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Из старой Победы сделали настоящую «ласточку»!

Музей Транспорта Москвы отреставрировал автомобиль такси ГАЗ-М20А 1954 года

В Москве восстановили редкий экземпляр ГАЗ-М20А, первой послевоенной модели такси в Советском Союзе. Выпуск таких машин на базе автомобиля ГАЗ-М20 Победа был налажен на Горьковском автозаводе в 1949 году, а отреставрированная машина сошла с конвейера в 1954 году.

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«До передачи в Музей Транспорта Москвы экспонат находился в частной собственности. Автомобиль был сильно поврежден: кузов имел обширную сквозную коррозию, а салон практически отсутствовал. Поэтому процесс реставрации оказался крайне трудоемким и длился более полутора лет. Эта модель имеет большое значение для истории московского такси – с него началось возрождение таксопарка столицы в послевоенное время», – рассказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

После войны машин такси (как и «санитарок», например) в столице не хватало: часть уцелевших автомобилей работала по заявкам предприятий, фактически выполняя роль служебного транспорта. Но с появлением Победы положение cтало меняться: она начала поступать в таксопарки, а потом подоспела и разработанная в Горьком специальная модификация.

От обычной машины она отличается шашечками на бортах, «зеленым огоньком» за ветровым стеклом, таксометром вместо приемника в салоне и износостойкой обивкой сидений.

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Для реставрации показанной на фотографиях машины специалисты музея использовали донорский кузов от стандартной ГАЗ-М20 – сохранили и восстановили обшивку, крылья и другие элементы экстерьера. Удалось сохранить приборную панель таксомотора, а вот обивку салона перешили, подобрав дерматин аутентичного цвета. Полностью пришлось перебрать силовой агрегат, тормозную и топливную системы. Получилось здорово!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 17
25.03.2025 
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