Редчайшая Волга-такси — теперь как новая!

Музей Транспорта Москвы отреставрировал автомобиль такси ГАЗ-М21Т

На этой неделе Музей Транспорта Москвы отчитался о завершении реставрации автомобиля такси ГАЗ-М21Т. Такие машины работали в столичных таксопарках более двух десятков лет и ушли на «пенсию» лишь в 1975-м. Сообщается, что до сегодняшнего дня дошло лишь несколько сохранившихся ГАЗ-М21Т. И один из этих автомобилей можно будет увидеть в московском музее – практически в первозданном виде.

«При выполнении реставрационных работ пришлось использовать элементы донорского кузова от базовой модели ГАЗ-М21. Удалось сохранить и восстановить оригинальную переднюю панель, а также фрагменты пола с закладными деталями под раздельные сиденья. После полного цикла работ по восстановлению кузова, ходовой части и окраски машина успешно прошла тест-драйв. ГАЗ-М21Т можно будет увидеть на экскурсиях в фондохранилище и мероприятиях Музея Транспорта Москвы», – сообщила пресс-служба.

Как известно, модель ГАЗ-М21 Волга выпускалась в Горьком с 1956 по 1970 год. Уже через год после запуска модели появились первые таксомоторы с кузовом М21. Они пришли на смену и постепенно полностью вытеснили предыдущий автомобиль такси на базе Победы. Кстати, такой таксомотор с недавних пор тоже есть в распоряжении Музея Транспорта Москвы.

Маркировочная табличка на музейном ГАЗ-М21Т не сохранилась, но по некоторым признакам его можно отнести к третьей серии «двадцать первой». Главное отличие от ранних машин – раздельные передние сиденья, позволявшие сложить спинку у пассажирского и перевозить крупногабариты.

Еще одна интересная деталь – оранжево-красная крыша, из-за чего машину называли «Красной шапочкой». Такие крыши получали автомобили, прошедшие капремонт на московском ВАРЗе. По одной из версий, это делалось на случай угона – для того, чтобы можно было легко обнаружить машину с милицейского вертолета.

Музей Транспорта Москвы – это открытое городское пространство и исследовательский центр, в фондах которого находится более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело- и мототехника. Экспонаты можно увидеть на выставочных проектах, а также на транспортной инфраструктуре города. Постоянная экспозиция музея будет размещена в гараже архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27. Сейчас памятник архитектуры проходит реставрацию.