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Помните такой «рафик»? Его восстановили в идеал!

Музей транспорта Москвы завершил реставрацию машины скорой помощи РАФ-22031-01

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В Москве завершилась реставрация автомобиля, с детства знакомого любому советскому человеку – Музей транспорта Москвы отчитался о завершении работ над машиной скорой помощи РАФ-22031-01. Такие машины на базе микроавтобуса РАФ-2203 «Латвия» с агрегатами ГАЗ-24 Волга начали выпускать на Рижской автобусной фабрике с 1977 года, буквально через год после запуска основной модели.

«В машине скорой помощи РАФ-22031-01 пациента можно было не только довезти до больницы, но и оказать ему помощь прямо в пути. Помимо специфической окраски – белый с широкой красной полосой – РАФ-22031-01 имел поворотные прожекторы спереди и сзади, синие проблесковые маячки и опознавательные фонари с красным крестом. Во всех машинах была рация. В салоне, отгороженном от кабины перегородкой со сдвижными стеклами, находились носилки для транспортировки больного, места для медицинской бригады и оборудования», – рассказала пресс-служба музея.
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До 1994 года успели сделать более 200 тысяч таких карет скорой помощи. В 1991 году скорая на базе «рафика» даже обрела самостоятельный модельный индекс – РАФ-2915, а ее доля в объемах выпуска Рижской автобусной фабрики доходила порой до 60% – такой был спрос... Попавший в руки реставраторов экземпляр – 1988 года выпуска.

«Машины оснащались аппаратом искусственного дыхания, наркозным оборудованием, а в кардиологической версии — электрокардиографом, дефибриллятором и электрокардиостимулятором. При необходимости можно было перевозить двух больных, разместив подвесные носилки вторым ярусом», – отмечают музейные работники.

Экспонат попал в фонд музея в 2022 году из частной коллекции. Для восстановления использовали два донорских кузова, но деталей все равно не хватило. Поэтому боковые панели кузова арки колес и детали интерьера пришлось делать заново по чертежам. А некоторые элементы салона оставили нереставрированными, чтобы сохранить дух времени. Окраска возвращена оригинальная, по ГОСТу 1975 года.

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После реставрации машина скорой помощи РАФ-22031-01 готова занять свое место в постоянной экспозиции музея, сообщает пресс-служба. Напомним, что сейчас в фондах музея около 250 автомобилей, спецтехники, мототехники, велосипедов... Экспонаты можно увидеть на выставочных проектах и в транспортной инфраструктуре города. А вскоре должна открыться постоянная экспозиция музея в гараже архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 23
20.04.2025 
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