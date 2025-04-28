#
80 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумТаксиСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?Китайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Водители-иностранцы придумали способ обхода запрета на работу в такси
28 апреля
Водители-иностранцы придумали способ обхода запрета на работу в такси
В Екатеринбурге водители-иностранцы обходят...
В сезон отпусков – на собственном автомобиле
28 апреля
В сезон отпусков – на собственном автомобиле
«Национальная Лотерея» и РОЛЬФ вручили...
Москвич 5: собрано несколько сотен машин. Кому они достанутся?
28 апреля
Москвич 5: собрано несколько сотен машин. Кому они достанутся?
На Московском заводе собрана ограниченная...

Водители-иностранцы придумали способ обхода запрета на работу в такси

В Екатеринбурге водители-иностранцы обходят запрет на работу в такси

Рекомендуем
Какую машину выгодно купить этой весной

В Екатеринбурге водители, которые не успели заменить свои иностранные права на российские, придумали способ продолжать работать в такси. Они обращаются в таксопарки, сотрудничающие с агрегаторами. Там им за некоторую плату помогают создать новый аккаунт, чтобы продолжить работу.

Предположительно, для создания нового аккаунта таксопарки направляют запрос в ГАИ на замену водительского удостоверения. В этом случае водители могут работать до сдачи экзамена.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Таким способом можно создавать новые аккаунты много раз и продолжать работать с иностранным удостоверением.

С 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2025 года все иностранцы, получившие вид на жительство в России или получившие гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, обязаны были заменить свои национальные и международные водительские права на российские для использования их как в личных, так и в рабочих целях. Исключение сделали лишь для граждан Беларуси.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ЕАН

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
28.04.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0