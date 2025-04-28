Водители-иностранцы придумали способ обхода запрета на работу в такси

В Екатеринбурге водители-иностранцы обходят запрет на работу в такси

В Екатеринбурге водители, которые не успели заменить свои иностранные права на российские, придумали способ продолжать работать в такси. Они обращаются в таксопарки, сотрудничающие с агрегаторами. Там им за некоторую плату помогают создать новый аккаунт, чтобы продолжить работу.

Предположительно, для создания нового аккаунта таксопарки направляют запрос в ГАИ на замену водительского удостоверения. В этом случае водители могут работать до сдачи экзамена.

Таким способом можно создавать новые аккаунты много раз и продолжать работать с иностранным удостоверением.

С 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2025 года все иностранцы, получившие вид на жительство в России или получившие гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, обязаны были заменить свои национальные и международные водительские права на российские для использования их как в личных, так и в рабочих целях. Исключение сделали лишь для граждан Беларуси.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.

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Источник: ЕАН