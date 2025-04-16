Нелегальное такси — почему законы не сойдутся с реалиями

Эксперт Тузов: Средняя стоимость поездок может вырасти еще на 15-25% в 2025 году

Поездка на такси в 2025 году может перестать быть повседневной и доступной услугой. Алексей Тузов, независимый эксперт транспортной отрасли, рассказал, почему стоимость такси продолжит расти и что это значит для пассажиров и водителей.

Что происходило с ценами на такси в 2024 году

Уже в 2024 году услуги такси существенно подорожали. Согласно данным Росстата, средняя стоимость километра пути на такси к декабрю 2024 года составила 47,77 рубля, что на 16% выше, чем в декабре 2023 года. Средний чек вырос примерно на четверть (25%), однако в зависимости от региона эта цифра могла достигать 45%. Динамическое ценообразование, рост спроса и новые правила регулирования сделали свое дело: итоговый чек за поездку стабильно рос на протяжении года.

Ключевыми факторами стали новые обязательства для таксистов, вступившие в силу с сентября. Среди них – обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), регистрация в региональных реестрах и более строгий контроль со стороны властей. Эти изменения привели к уходу части самозанятых и подрабатывающих водителей с рынка (работать в сфере доставки стало выгоднее). Параллельно росли цены на содержание автомобилей, увеличивались комиссии агрегаторов, а общий уровень инфляции и рост цен на топливо лишь усугубляли ситуацию.

Как изменятся цены на такси в 2025 году

С начала марта водители обязаны проходить аттестацию, подтверждающую их квалификацию. Для многих это еще один барьер, который может вынудить сменить сферу деятельности. Дополнительным фактором станет требование перехода на автомобили отечественного производства или машины, собранные по механизму СПИК – специальным инвестиционным контрактам, гарантирующим высокий уровень локализации производства в России.

С октября 2025 года к работе в такси планируется допускать только такие автомобили (законопроект № 481272-8, сейчас во втором чтении). Это означает, что на рынок не смогут выйти новые иномарки, а большая часть действующего автопарка окажется вне правового поля. Постановление правительства определяет, что минимальный уровень локализации должен составлять не менее 22%, а со временем вырасти до 25%. Согласно предварительным оценкам, этим критериям соответствуют пока лишь несколько моделей Lada.

С 1 сентября 2025 года вступят в силу и дополнительные требования закона 580-ФЗ. Для работы службы заказа такси станет обязательным юридическое присутствие компании в России, а также открытие филиалов в регионах, где осуществляется ее активная деятельность. Это затруднит работу крупных агрегаторов, а издержки лягут на пассажиров.

Что будет с классами поездок на такси

Сегмент «Эконом» станет менее доступным: время ожидания вырастет, а качество автомобилей и сервиса снизится. Класс «Комфорт» резко сократится – из-за ограничений на иномарки и дефицита легальных перевозчиков. Что касается класса «Бизнес», то он может стать премиальной услугой для узкого круга клиентов.

Есть ли программы помощи такси

На фоне роста цен и ограничений звучат предложения о субсидировании отрасли такси, однако пока эти идеи не получают практического развития. Разработка отечественных электрокаров для такси остается в области перспективных задач и малореалистичного будущего.

Каршеринг также не становится заменой: его стоимость часто сопоставима или даже превышает стоимость поездок на такси, а доступность ограничена. Такого рода сервисы на 2025 год действуют только в столице, крупных областных центрах и некоторых туристических городах (Анапа, Ялта и др.). Жители остальных населенных пунктов о каршеринге только слышали.

К чему приведут проблемы такси

Такси теряет позицию доступного и комфортного способа перемещения по городу. Средняя стоимость поездки может вырасти еще на 15-25% в течение 2025 года. Еще больше водителей захотят уходить в тень – переходить на работу через мессенджеры и частные договоренности.

Ситуация в регионах еще более напряженная, особенно на Дальнем Востоке. Практически весь автопарк там представлен иномарками, легальное такси рискует исчезнуть как класс. По статистике, отечественных автомобилей в Амурской области – 0,56%, в Забайкалье – 2,76%, в Приморье – менее 0,3%. В Магадане и на Чукотке легальных таксистов на российских машинах нет.

Что делать пассажирам такси

Очевидный совет: меньше спонтанных поездок. Такси будет все в большей степени услугой по особому случаю, а не средством передвижения «на каждый день».

Тем временем растет число нелегальных водителей, которые находят пассажиров в мессенджерах и предлагают поездки по более выгодным ценам. Однако такие услуги не только сопряжены с рисками для безопасности, но и противоречат закону, что делает их использование нецелесообразным.

Kia стала самой популярной маркой автомобилей в такси на начало 2025 года.