Администрация президента призвала доработать законопроект о локализации такси

Законопроект о локализации такси в России доработают

Законопроект о переводе таксопарков на российские машины будет доработан по инициативе государственно-правового управления (ГПУ) администрации президента РФ. В письме к комитету Госдумы по транспорту, который является автором инициативы, сказано, что у органов исполнительной власти, экспертного и бизнес-сообщества нет единой позиции относительно данного законопроекта.

Также сообщается, что силовые структуры считают избыточным формирование информационной системы для учета сведений о моделях автомобилей для использования их в такси.

В ноябре 2023 года данный законопроект внесли в ГД сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев. В январе 2024 года документ был принят в первом чтении.

В феврале текущего года Российский союз промышленников и предпринимателей предупредил о возможных рисках, связанных с окончательным одобрением поправок.

Согласно законопроекту, с 1 октября 2025 года для легковых перевозок в такси нужно будет покупать исключительно отечественные автомобили или машины с высокой степенью локализации в России.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

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Источник: «Известия»