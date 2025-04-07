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ФАС проверит закон о локализации такси на предмет дискриминации участников рынка

ТАСС: закон о локализации такси может нарушить закон о защите конкуренции

Законопроект о локализации автомобилей в такси, активно обсуждаемый в России, вызвал волну споров и опасений. Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» уже направил письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, требуя правовой оценки документа.

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В центре внимания – возможное нарушение Федерального закона № 135 «О защите конкуренции» и риски для потребителей. Ключевое опасение, озвученное главой «Цифрового мира» Валерием Корнеевым, заключается в создании дискриминационных условий для участников рынка.

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Законопроект, по сути, может установить фактический запрет на использование автомобилей иностранного производства в сфере такси. Это прямо противоречит статье 4 Федерального закона № 135, запрещающей действия, ведущие к ограничению конкуренции.

Преимущества для отечественных автопроизводителей, даже если они преследуют цель развития национальной экономики, не должны достигаться путем ущемления прав других игроков и создания искусственных барьеров для входа на рынок.

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Кроме того, принятие законопроекта неминуемо повлияет на потребителя. Ограничение выбора автомобилей для таксомоторных перевозок может привести к негативным последствиям в виде роста цен, ухудшения качества услуг, и снижения безопасности пассажиров.

Корнеев также отметил, что введение фактического запрета на использование автомобилей иностранного производства может стать основанием для начала международных разбирательств по обвинению в нарушении норм ВТО и других международных соглашений, что может повлечь за собой серьезные экономические последствия для России.

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Источник: ТАСС

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
07.04.2025 
Фото:Unsplash
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