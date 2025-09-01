Владельцам иностранных авто резко сократят срок уплаты штрафов

Водителям авто с иностранными номерами сократят срок уплаты штрафа до 24 часов

29 августа МВД России представило проект изменений в статью 32.2 Кодекса об административных правонарушениях, касающийся правил оплаты административных штрафов.

Согласно новым поправкам, срок уплаты штрафов для владельцев автомобилей, зарегистрированных за границей, будет сокращен до 24 часов с момента вступления в силу соответствующего постановления.

В случаях, если штраф не будет оплачен, инспекторы ГИБДД получат право отправлять такие автомобили на штрафстоянки, а водителям грозит ответственность по статье 20.25 КоАП, которая предписывает максимальное наказание в виде 15 суток ареста.

Эти изменения будут касаться всех транспортных средств, зарегистрированных за границей, включая легковые автомобили, мотоциклы, грузовики и автобусы. Обсуждение данной инициативы продлится до 13 сентября.

В МВД объяснили необходимость изменений увеличением числа штрафов, выданных владельцам иностранных автомобилей, и их низкой платежной дисциплиной. В 2024 году из 489 600 назначенных штрафов (рост на 37,1% по сравнению с прошлым годом) только 281 000, или 57,6%, были оплачены. В первые семь месяцев 2025 года было оплачено лишь 47,2% из 359 600 постановлений.

Министерство отметило, что на выезде из России нет системы контроля за уплатой штрафов, что позволяет нарушителям избегать ответственности.

