29 сентября
В РФ устранят пробел в КоАП, которым...
29 сентября
Новый флагман Audi Q9 представят в 2026 году
29 сентября
АВТОВАЗ бесплатно дооснастит Lada Vesta...

Борьбу с мигрантами на наглухо затонированных машинах ужесточат

В РФ устранят пробел в КоАП, которым пользовались мигранты на тонированных авто

Российское правительство разработало проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), которые позволят наказывать водителей иномарок за чрезмерную тонировку стекол.

Цель поправок – усилить контроль за иностранцами, которые могут ввозить свои автомобили на срок до шести месяцев без обязательной регистрации в ГИБДД. На период временного ввоза владельцы таких автомобилей не подчиняются требованиям технического регламента, включая нормы тонировки, что делает невозможным их наказание за нарушение.

Предлагается сделать коррекцию в часть 3.1 статьи 12.5 КоАП, заменив ссылку с технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» на «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации», однако размер штрафа останется прежним – 500 рублей.

Ранее ГИБДД пытались накладывать штрафы на иностранных водителей за затемненные стекла, но такие действия вызвали множество жалоб. Законопроект, который устранит возникшую правовую неопределенность, будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Его обсуждение прошло 24 сентября на заседании правительства.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры рассказали, как новый утильсбор отразится на россиянах.

Источник:  «Коммерсантъ»
Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Павел Смертин
29.09.2025 
Фото:ТАСС/ Павел Смертин
