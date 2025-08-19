Можно ли фурам занимать левый ряд? А если только для опережения?

Чтобы не попасть в ДТП с грузовиком, важно знать, на какие маневры его водитель имеет право, а на какие – нет.

Разрешено ли водителю автопоезда опережение легкового автомобиля, движущегося со скоростью 60 км/ч? 1. Разрешено 2. Запрещено Проголосовать