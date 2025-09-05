Такси, каршеринг, самокаты — что опаснее?
Помимо нетрезвых водителей на дорогах, наибольшую тревогу в последнее время вызывают такси, каршеринг и средства индивидуальной мобильности (СИМ).
Несомненно, «вклад» пьяных пока намного выше: за 2024 год почти 11% всех ДТП с погибшими и пострадавшими. Однако за восемь лет количество ДТП с участием пьяных сократилось на 35%. По такси, каршерингу и СИМ все показатели, в основном, растут.
СИМ
Наибольший прирост год к году, разумеется, здесь – соразмерно численности пользователей. К СИМ не относят обычные велосипеды с механическим приводом, а всё, что с электромоторами, – оно.
Картина такова: с 2019 года устойчивый, а с 2023‑го – скачкообразный рост всех нежелательных показателей. В прошлом году – плюс 42,8% ДТП с участием СИМ, плюс 25,6% погибших, плюс 44,5% раненых. На возраст 10–17 лет приходится 32% пострадавших пользователей.
В 34,2% ДТП участвующие СИМ принадлежали физическим лицам, в 65,5% – сервисам аренды. Часть происшествий в статистику ГАИ не попадает, а в них тоже есть погибшие и раненые.
Как это бывает? По-разному. Двое погибших – пешеходы, сбитые на тротуаре (37,6% ДТП произошли в пешеходных зонах). В двенадцати случаях пользователи неудачно упали, не справившись с управлением.
Почти все остальное – итоги наезда автомобиля. В четверти случаев – на пешеходных переходах, причем все погибшие что-то нарушали: не спешились или пересекали дорогу на красный свет.
Власти уже начали затягивать гайки применительно к СИМ: регистрация, авторизация, номерные знаки, штрафы. Даст ли это какой-нибудь заметный эффект – выяснится не сразу.
Пока что поведением СИМ на улицах занимаются, в основном, патрульные службы. Эпизодически проводят тематические рейды. Так, в июле в Санкт-Петербурге полиция провела целенаправленную проверку мобильных курьеров. Результаты: 2130 различных правонарушений (как правило, ПДД), изъято 1234 СИМ, выявлено 228 нелегалов, возбуждено 42 уголовных дела.
По питерской статистике, трое из четырех доставщиков что-нибудь нарушают. В частности, многие их средства передвижения гораздо мощнее предписанного максимума в 0,25 кВт. А прав на мопед ни у одного курьера не оказалось.
Короче говоря, в сфере СИМ всё очень плохо и небезопасно. Неизбежно возникает вопрос: нельзя ли вообще обойтись без СИМ в общественном пространстве, коль скоро от них столько приключений?
Такси
По таксистам ситуация намного спокойнее. С 2019 до 2023 года показатели аварийности даже снижались, а в 2024‑м почему-то полезли вверх. Критических значений не достигли, но ГАИ отмечает, что число ДТП по вине водителей такси выросло на 7,5%, а число погибших в них – на 30%.
И частота страховых случаев по ОСАГО для таксистов по итогам прошлого года составила 22,2%, тогда как для обычных автомобилистов – 4,3%. (К слову, когда таксист едет не по работе, он – обычный автомобилист.)
Федеральный закон о такси, вступивший в силу в прошлом году, по идее, должен был ужесточить базовые требования к водителям. Ожидалось, что это отразится и на аварийности, но что-то пока не срослось. Лучшие водители покинули профессию?
Два любимых нарушения таксистов – несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции. Далее – превышение скорости и нарушение правил проезда переходов. Четверть погибших в ДТП при участии такси – пешеходы.
Вклад таксистов в ДТП с тяжкими последствиями невелик, но сильно различается по регионам. Так, опаснее всего ездить на такси в Москве – здесь показатель удельного веса погибших по вине водителей легковых такси превышает среднероссийский в 14 раз!
Несмотря на это, статистика гласит, что на такси ездить не более опасно для здоровья, чем самому или даже с тещей за рулем. А вот риск повредить машину на дорогах с высокой плотностью таксистов многократно выше, чем там, где их почти нет. По части организации мелких аварий таксисты – бессменные чемпионы страны. И что с этим делать – непонятно.
Каршеринг
Роль краткосрочной аренды автомобилей в создании хаоса в городах всё еще очень незначительна. Это объяснимо: машин такси в Москве около 200 тысяч, каршеринга – всего 40 тысяч.
Схожие пропорции везде, где вообще есть каршеринг. ДТП с участием каршеринга зарегистрированы только в 33 субъектах, но из них половина – в столичной агломерации. Однако именно в Москве все аварийные показатели за 2024 год снизились, тогда как в целом по стране наблюдается рост числа ДТП с участием каршеринга (на 4,4%), числа погибших (7,6%) и раненых (5,5%).
Тяжесть последствий ниже, чем у легкового транспорта вообще, но выше, чем у легкового такси. Любимое нарушение, приводящее к ДТП, у пользователей каршеринга – превышение скорости.
Почти половину «каршеринговых» ДТП совершили водители со стажем менее 5 лет. Почти 10% водителей были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в 34 случаях не имели водительских прав либо были их лишены. В трех – не достигли совершеннолетия. Как они смогли арендовать автомобиль – тема отдельного исследования.
Самое трудное – ждать
Выводы из всего этого очевидны. Наверное, есть и польза от развития этих видов городского транспорта, не говоря уж о доходах – они тоже планомерно растут. В некоторых случаях прохватить на самокате удобнее, чем топать пешком или спускаться в метро. Но негативное влияние на жизнь социума пока перевешивает.
Массово выпускать на дороги и тротуары транспортные средства под управлением водителей, слабо подготовленных и зачастую игнорирующих ПДД, в общем-то, сродни преступлению. Да-да, получается та самая обезьяна с гранатой, хотя не хотелось бы проводить такую аналогию.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
3 мифа о шинах для кроссоверов
|
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
|
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...
Гайки, вероятно, следовало затягивать не после, а до того, как люди начали массово убивать и калечить друг друга. А у нас налицо запоздание лет на пять-десять. Теперь же остается только ждать, когда сработают запреты, ограничения и штрафы, наспех прописанные в законах. И сработают ли?
- Медсправки скоро станут электронными – что изменится для водителей?
- «За рулем» можно читать и в Телеграм