Такси, каршеринг, самокаты — что опаснее?

Опубликована статистика аварий с участием средств индивидуальной мобильности

Помимо нетрезвых водителей на дорогах, наибольшую тревогу в последнее время вызывают такси, каршеринг и средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Несомненно, «вклад» пьяных пока намного выше: за 2024 год почти 11% всех ДТП с погибшими и пострадавшими. Однако за восемь лет количество ДТП с участием пьяных сократилось на 35%. По такси, каршерингу и СИМ все показатели, в основном, растут.

СИМ

Наибольший прирост год к году, разумеется, здесь – соразмерно численности пользователей. К СИМ не относят обычные велосипеды с механическим приводом, а всё, что с электромоторами, – оно.

Картина такова: с 2019 года устойчивый, а с 2023‑го – скачкообразный рост всех нежелательных показателей. В прошлом году – плюс 42,8% ДТП с участием СИМ, плюс 25,6% погибших, плюс 44,5% раненых. На возраст 10–17 лет приходится 32% пострадавших пользователей.

ГАИ фиксирует только часть ДТП с СИМ – те, где есть пострадавшие, так что число ДТП почти совпадает с числом пострадавших. Свыше 95% ДТП происходят с апреля по октябрь, 81% происшествий – на счету СИМ с моторами мощностью до 0,25 кВт, а ровно половина погибших – в инцидентах с более мощными средствами.

В 34,2% ДТП участвующие СИМ принадлежали физическим лицам, в 65,5% – сервисам аренды. Часть происшествий в статистику ГАИ не попадает, а в них тоже есть погибшие и раненые.

Как это бывает? По-разному. Двое погибших – пешеходы, сбитые на тротуаре (37,6% ДТП произошли в пешеходных зонах). В двенадцати случаях пользователи неудачно упали, не справившись с управлением.

Почти все остальное – итоги наезда автомобиля. В четверти случаев – на пешеходных переходах, причем все погибшие что-то нарушали: не спешились или пересекали дорогу на красный свет.

Власти уже начали затягивать гайки применительно к СИМ: регистрация, авторизация, номерные знаки, штрафы. Даст ли это какой-нибудь заметный эффект – выяснится не сразу.

Пока что поведением СИМ на улицах занимаются, в основном, патрульные службы. Эпизодически проводят тематические рейды. Так, в июле в Санкт-Петербурге полиция провела целенаправленную проверку мобильных курьеров. Результаты: 2130 различных правонарушений (как правило, ПДД), изъято 1234 СИМ, выявлено 228 нелегалов, возбуждено 42 уголовных дела.

По питерской статистике, трое из четырех доставщиков что-нибудь нарушают. В частности, многие их средства передвижения гораздо мощнее предписанного максимума в 0,25 кВт. А прав на мопед ни у одного курьера не оказалось.

Короче говоря, в сфере СИМ всё очень плохо и небезопасно. Неизбежно возникает вопрос: нельзя ли вообще обойтись без СИМ в общественном пространстве, коль скоро от них столько приключений?

Такси

По таксистам ситуация намного спокойнее. С 2019 до 2023 года показатели аварийности даже снижались, а в 2024‑м почему-то полезли вверх. Критических значений не достигли, но ГАИ отмечает, что число ДТП по вине водителей такси выросло на 7,5%, а число погибших в них – на 30%.

И частота страховых случаев по ОСАГО для таксистов по итогам прошлого года составила 22,2%, тогда как для обычных автомобилистов – 4,3%. (К слову, когда таксист едет не по работе, он – обычный автомобилист.)

В московской агломерации сосредоточено менее четверти официальных российских такси. Но более половины (59,1%) всех погибших в ДТП с участием легкового такси приходится именно на Москву и Московскую область.

Федеральный закон о такси, вступивший в силу в прошлом году, по идее, должен был ужесточить базовые требования к водителям. Ожидалось, что это отразится и на аварийности, но что-то пока не срослось. Лучшие водители покинули профессию?

Два любимых нарушения таксистов – несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции. Далее – превышение скорости и нарушение правил проезда переходов. Четверть погибших в ДТП при участии такси – пешеходы.

Вклад таксистов в ДТП с тяжкими последствиями невелик, но сильно различается по регионам. Так, опаснее всего ездить на такси в Москве – здесь показатель удельного веса погибших по вине водителей легковых такси превышает среднероссийский в 14 раз!

Несмотря на это, статистика гласит, что на такси ездить не более опасно для здоровья, чем самому или даже с тещей за рулем. А вот риск повредить машину на дорогах с высокой плотностью таксистов многократно выше, чем там, где их почти нет. По части организации мелких аварий таксисты – бессменные чемпионы страны. И что с этим делать – непонятно.

Каршеринг

Роль краткосрочной аренды автомобилей в создании хаоса в городах всё еще очень незначительна. Это объяснимо: машин такси в Москве около 200 тысяч, каршеринга – всего 40 тысяч.

Водители машин, взятых в аренду, признаны виновными в 69% ДТП с каршерингом. Так называемый коэффициент виновности у них выше, чем у «среднего водителя». Связано это, как считают эксперты, с невеликим возрастом и стажем основной аудитории каршеринга. Думается, дело еще и в недостатке привычки к управлению конкретной моделью автомобиля.

Схожие пропорции везде, где вообще есть каршеринг. ДТП с участием каршеринга зарегистрированы только в 33 субъектах, но из них половина – в столичной агломерации. Однако именно в Москве все аварийные показатели за 2024 год снизились, тогда как в целом по стране наблюдается рост числа ДТП с участием каршеринга (на 4,4%), числа погибших (7,6%) и раненых (5,5%).

Тяжесть последствий ниже, чем у легкового транспорта вообще, но выше, чем у легкового такси. Любимое нарушение, приводящее к ДТП, у пользователей каршеринга – превышение скорости.

Почти половину «каршеринговых» ДТП совершили водители со стажем менее 5 лет. Почти 10% водителей были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в 34 случаях не имели водительских прав либо были их лишены. В трех – не достигли совершеннолетия. Как они смогли арендовать автомобиль – тема отдельного исследования.

Самое трудное – ждать

Выводы из всего этого очевидны. Наверное, есть и польза от развития этих видов городского транспорта, не говоря уж о доходах – они тоже планомерно растут. В некоторых случаях прохватить на самокате удобнее, чем топать пешком или спускаться в метро. Но негативное влияние на жизнь социума пока перевешивает.

Массово выпускать на дороги и тротуары транспортные средства под управлением водителей, слабо подготовленных и зачастую игнорирующих ПДД, в общем-то, сродни преступлению. Да-да, получается та самая обезьяна с гранатой, хотя не хотелось бы проводить такую аналогию.

Гайки, вероятно, следовало затягивать не после, а до того, как люди начали массово убивать и калечить друг друга. А у нас налицо запоздание лет на пять-десять. Теперь же остается только ждать, когда сработают запреты, ограничения и штрафы, наспех прописанные в законах. И сработают ли?

