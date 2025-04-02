Движение к порядку на дорогах: новые правила и действующие штрафы

Правила для пользователей СИМ и велокурьеров расширят и усложнят

Федеральные власти готовят реформу регистрации и эксплуатации электросамокатов, сигвеев и тому подобного – всего, что обозначают как СИМ, средства индивидуальной мобильности, а также «примкнувших к ним» велосипедистов, в том числе на электровелосипедах. Ожидают, что пакет поправок вступит в силу в 2026 году.

Столичный Департамент транспорта работает с опережением. Согласны: пользователи СИМ и велокурьеры создают хаос на дорогах и тротуарах.

Большая масса пользователей – курьеры-доставщики на электровелосипедах. В Москве их свыше ста тысяч, и наполняют дороги собой они круглогодично. С прошлого года в Москве действуют требования к внешнему виду и оснащению курьеров. На их транспорте и служебном инвентаре уже появились номерные знаки.

Что изменится для пользователей СИМ

Центровая проблема в том, что пользователи зачастую не ведают правил дорожного движения, считают себя главнее пешеходов, ездят где попало и как придется.

Одолеть нарушителей усилиями полиции невозможно – всех не переловишь. А порой и не догонишь. Разумнее поручить это камерам, обученным выписывать штрафы. Для этого нужны номерные знаки и база данных по всем пользователям СИМ и иже с ними. Что, собственно, и делается – все курьеры получают цифровой ID (профиль) в московской системе АИС «Таксомотор».

С 1 мая этого года жизнь их еще немного усложнится. Краеугольные новшества: обязательно круглосуточное использование фары и заднего фонаря, транспорт курьера должен распознавать медленные зоны и автоматически в них «интегрироваться».

Медленные зоны – это участки близ различных оживленных мест. В Москве их уже более 300, скорость на них ограничена на уровне 5–20 км/ч. Кое-где движение на СИМ вообще запрещено.

Самих же курьеров – и кандидатов в курьеры – обяжут проходить обучающий курс на знание безопасного вождения на базе корпоративного университета Московского транспорта.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИМ:

на тротуарах обеспечивать приоритет пешеходам;

на дорогах подчиняться всем «автомобильным» ПДД;

нельзя ездить там, где разрешена скорость свыше 60 км/ч;

нельзя обгонять и объезжать автомобили с левой стороны, включая припаркованные;

движение по проезжей части – только в один ряд;

в темное время суток, в тоннелях, в условиях недостаточной видимости должны быть включены передние фары и задний фонарь;

на пешеходном переходе необходимо спешиваться;

на самокате запрещена езда вдвоем.

СИМ приведут к единому стандарту

Всё это в целом совпадает с тем, что изложено в тексте федерального законопроекта. Он предусматривает регистрацию всех СИМ (включая личные – в течение 10 дней после покупки), регистрационные знаки и QR-код. В городах с населением от 50 тысяч – системы для обязательной авторизации пользователей перед каждой поездкой. Базовое ограничение скорости – 25 км/ч, запрещен телефон в руке во время движения и езда в нетрезвом виде.

Вопросы всё равно остаются. В частности, арендаторов самокатов пока не собираются обучать ПДД. По-прежнему нет запрета на езду по подземным переходам.

Вотчина курьеров – дворовые проезды и территории, а профильных камер там пока немного, как и на большинстве тротуаров. Как отслеживать нарушения?

Но всё же давайте сначала посмотрим, как это будет работать – по новому регламенту. А потом, если потребуется, возьмемся за критику.

ОСНОВНЫЕ ШТРАФЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ СИМ:

превышение установленной для СИМ скорости, любое иное нарушение ПДД – 800 рублей;

проезд по пешеходному ­переходу без спешивания – 800 рублей;

езда на самокате вдвоем – 800 рублей;

создание помех движению других транспортных средств – 1000 рублей;

езда в нетрезвом виде – 1000-1500 рублей.

Данные штрафы основаны на «автомобильной» статье 12 КоАП РФ.

Сервисы аренды дополняют их собственными внутренними штрафами за нарушения правил аренды.

Госдуме хотят ввести специальные парковки для электросамокатов.