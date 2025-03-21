СИМ и электросамокаты будут парковаться по-новому: власти рассмотрят варианты

В Госдуме хотят ввести специальные парковки для электросамокатов

Специальные парковочные места для электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) для операторов краткосрочной аренды предлагается ввести в России. Соответствующее обращение в Правительство РФ направили депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон.

Полномочиями по определению таких мест предлагается наделить муниципалитеты.

«Депутатами Госдумы совместно с органами местного самоуправления подготовлена дополнительная инициатива, которая предполагает введение специальных мест парковки СИМ для операторов краткосрочной аренды», – говорится в тексте документа на имя вице-премьера РФ Виталия Савельева и начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаила Черникова.

Планируется внести необходимые изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие привлечение к административной ответственности за парковку СИМ, используемых для краткосрочной аренды, вне специально отведенных мест, уточняют парламентарии.

По мнению авторов инициативы, принятие нормы исключит нерегулируемую парковку СИМ на тротуарах, дорогах, остановках общественного транспорта, исключит случаи затруднения проезда транспортных средств и экстренных служб.

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Источник: 1prime.ru