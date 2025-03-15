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Электросамокатчиков хотят приравнять к водителям — для управления нужно разрешение

Минтранс России: поправки в ПДД запретят водителям самокатов сигналить пешеходам

Минтранс России подготовил проект поправок в Правила дорожного движения, в рамках которых усилят приоритет пешеходов в ситуациях, когда пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ) движутся по одной территории с ними.

Минтранс предлагает ограничить скорость СИМ при сближении с пешеходами до 10 км/ч. Также водителям самокатов запретят требовать от пешеходов приоритета при движении, то есть уступать дорогу, в том числе и посредством подачи звукового сигнала. Кроме того, введен прямой запрет на передвижение на СИМ вдвоем или втроем.

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«Изменениями в ПДД пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность», – говорится в тексте ведомства.

Напомним, осенью 2024 года сообщали об ужесточении правил пользования СИМ. В частности, управлять самокатом разрешать только с 16 лет, причем для права управления самоката понадобится дополнительное разрешение.

Источник: ТАСС

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 22
15.03.2025 
Фото:АГН Москва
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