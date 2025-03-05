Нет законодательной базы: эксперт о введении страхового полиса для СИМ

Вице-президент НАС назвал условие для введения ОСАГО для электросамокатов

Введение аналога ОСАГО для электросамокатов в текущих реалиях не представляется возможным из-за отсутствия законодательной базы. Таким мнением поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Комментируя инициативу первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артема Шейкина о введении таких страховых полисов, Шапарин подчеркнул, что для начала необходимо сформировать систему регистрации электросамокатов.

Это позволит оперативно и точно устанавливать собственников такого транспорта, а также конкретных пользователей. Только тогда будет понимание, «кому покупать полис и кто будет этим полисом закрывать ущерб», констатирует Шапарин.

«Все инициативы о страховке, о регулировании и так далее должны начинаться только после того, как мы приведем систему работы и эксплуатации электросамокатов в какую-то норму. Сейчас законодательство отсутствует, под контролем у государства только исключительно кикшеринг, поэтому, к глубокому моему сожалению, все эти инициативы повисают в абсолютном вакууме», – подчеркивает вице-президент НАС.

Шапарин считает, что в ближайшие несколько лет Минтранс разработает концепцию регулирования частных электросамокатов, и можно рассчитывать на изменения ситуации в лучшую сторону.

Но на текущий момент к введению полиса нет никаких предпосылок, подытожил вице-президент НАС.

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Источник: info24.ru