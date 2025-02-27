Сфера требует контроля: готовится законопроект о возрастных ограничениях для СИМ

Минтранс подтвердил, что возраст для пользователей электросамокатов ограничат

Минтранс России прорабатывает законопроект, ограничивающий минимальный возраст для использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов.

Планируемые ограничения призваны отрегулировать и проконтролировать этот сегмент, рассказал первый замминистра транспорта Валентин Иванов в кулуарах форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса». Он подчеркнул, что проект закона в настоящее время находится в высокой степени готовности.

«Рассмотрели в правительстве еще раз – ушел на доработку. Поэтому считаем, что нужно вводить ограничения. Будем смотреть и вводить регулирование тоже в том числе», – отметил первый замминистра, отвечая на вопрос о возрастных ограничениях для пользователей СИМ.

Напомним, в ноябре прошлого года Иванов сообщал, что проект федерального закона, ограничивающего минимальный разрешенный возраст для использования СИМ, находится на стадии активного обсуждения. Обсуждались варианты ограничений до 14, 16 и 18 лет.

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Источник: 1prime.ru