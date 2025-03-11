Скорость электросамокатов снизят
С началом сезона аренды электросамокатов в Москве снова поднимают вопрос о снижении их максимальной скорости до 10 километров в час.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что эта мера поможет сократить количество аварий с участием электросамокатов. Ожидается, что обсуждение этого вопроса состоится на круглом столе в конце марта.
Ранее депутаты предлагали ограничить скорость СИМ на тротуарах до 10 км/ч в промежутке с 09:00 до 23:00. Подобное предложение, касаемое ограничения скорости при обгоне пешеходов, выдвинул и сенатор Артем Шейкин. Ожидается, что эти инициативы могут быть объединены для выработки единого решения по регулированию СИМ.
Мосгордума была одной из первых среди региональных парламентов, кто в 2017 году начал активно заниматься правовым регулированием использования СИМ.
Некоторые из предложений уже нашли отражение в обновленных Правилах дорожного движения, вступивших в силу в 2023 году.
Кроме того, с 1 марта в России вступил в силу новый ГОСТ для электровелосипедов, который обязывает производителей ограничивать максимальную скорость устройств до 25 км/ч, а также внедрять систему автоматического уменьшения скорости в определенных зонах.
Также недавно стало известно, что в столице уменьшат визуальный «шум» на дорогах, а это значит, что дорожники снимут или объединят 55 тысяч дорожных знаков.
Согласно правилам ГИБДД, таблички должны располагаться на расстоянии не менее 5 метров друг от друга.
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Источник: Глазами Шапошникова/Telegram