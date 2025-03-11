#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отечественное масло для Фольксвагенов – уже в сервисных центрах
11 марта
Отечественное масло для Фольксвагенов – уже в сервисных центрах
Моторные масла AGR подходят для автомобилей...
Эта функция обеспечит доступ в автомобиль и запустит двигатель — объясняем
11 марта
Эта функция обеспечит доступ в автомобиль и запустит двигатель — объясняем
Водителям рассказали о кнопке, способной спасти...
Renault может вернуться в Россию под брендом Москвич
11 марта
Renault может вернуться в Россию под брендом Москвич
Эксперт Давиденко: Renault сможет наладить...

Скорость электросамокатов снизят

Мосгордума в марте обсудит ограничение скорости электросамокатов до 10 км/ч

С началом сезона аренды электросамокатов в Москве снова поднимают вопрос о снижении их максимальной скорости до 10 километров в час.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что эта мера поможет сократить количество аварий с участием электросамокатов. Ожидается, что обсуждение этого вопроса состоится на круглом столе в конце марта.

Рекомендуем
Новые платные дороги в Москве и Подмосковье —подробности

Ранее депутаты предлагали ограничить скорость СИМ на тротуарах до 10 км/ч в промежутке с 09:00 до 23:00. Подобное предложение, касаемое ограничения скорости при обгоне пешеходов, выдвинул и сенатор Артем Шейкин. Ожидается, что эти инициативы могут быть объединены для выработки единого решения по регулированию СИМ.

Мосгордума была одной из первых среди региональных парламентов, кто в 2017 году начал активно заниматься правовым регулированием использования СИМ.

Некоторые из предложений уже нашли отражение в обновленных Правилах дорожного движения, вступивших в силу в 2023 году.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Кроме того, с 1 марта в России вступил в силу новый ГОСТ для электровелосипедов, который обязывает производителей ограничивать максимальную скорость устройств до 25 км/ч, а также внедрять систему автоматического уменьшения скорости в определенных зонах.

Также недавно стало известно, что в столице уменьшат визуальный «шум» на дорогах, а это значит, что дорожники снимут или объединят 55 тысяч дорожных знаков.

Согласно правилам ГИБДД, таблички должны располагаться на расстоянии не менее 5 метров друг от друга.

Источник: Глазами Шапошникова/Telegram

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 15
11.03.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0