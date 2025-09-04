Медсправки скоро станут электронными — что изменится для водителей?

С марта 2027 года в России исчезнет привычная бумажная водительская медсправка

На смену бумажным справкам придет электронное медицинское заключение, доступное ГИБДД в режиме реального времени. Предполагается, что новшество избавит от подделок, ускорит получение прав и наведет порядок в системе допуска к вождению.

Что изменилось

В июле 2025 года принят Федеральный закон № 200‑ФЗ. Он внес изменения в правила дорожной безопасности и закон «О персональных данных», закрепив переход на электронную форму медицинской справки формы 003‑В/у. Закон подписан 7 июля, однако вступление в силу отложили почти на два года. Причина такой длительной отсрочки проста: нужно время на техническую подготовку, интеграцию баз Минздрава и МВД, а также на разработку подзаконных актов.

С 1 марта 2027 года водитель, пройдя медкомиссию, уже не получит на руки привычный бланк с печатями. Врачи внесут сведения в электронный реестр ЕГИСЗ, заверив их квалифицированной электронной подписью. Данные о противопоказаниях или их отсутствии сразу попадут в федеральную базу.

Водителю выдадут QR-код и номер справки, но это будет лишь подтверждением наличия записи в базе данных. При необходимости их можно будет показать в наркологическом или психоневрологическом диспансере, где по этому идентификатору найдут запись в системе и внесут дополнительные результаты. Таким образом, весь процесс медосвидетельствования окажется прозрачным и централизованным.

Обмен данными

Как только медицинское заключение окажется в реестре, информация автоматически отправится в МВД. Инспектор, проверяя документы, сможет в несколько кликов убедиться в актуальности справки. Это означает, что при получении или замене прав больше не придется приносить бумагу, система сама «подтянет» данные.

Переход к цифре не означает полного отказа от бумаги. По желанию водитель сможет получить распечатку заключения с печатями. Но в работе ГИБДД такой экземпляр уже не будет иметь решающего значения.

Срок действия справки не изменится: для большинства водителей она понадобится лишь раз в десять лет, при замене удостоверения.

Недостатки

Любая цифровая система хороша ровно до того момента, пока она работает без сбоев. Что произойдет, если в день подачи заявления в ГИБДД база окажется недоступной или данные о справке не будут выгружены из-за технической ошибки? Теоретически водитель может оказаться в ситуации, когда формально он медкомиссию прошел, а в электронной системе его как бы нет .

Остается вопрос доверия граждан к хранению медицинских данных. Хотя закон предусматривает защиту и шифрование, любой масштабный реестр теоретически может стать целью хакерских атак. Утечка подобной информации может привести к серьезным последствиям, от мошенничества до дискриминации по состоянию здоровья.

Зачем

Главная цель реформы – перекрыть кислород теневому рынку поддельных справок. Сегодня любой инспектор подтвердит: проверить подлинность бумажного бланка на месте практически невозможно. Электронный реестр лишает подделку шансов на успех, ведь запись или есть в базе, или её нет.

Кроме того, система позволит вовремя выявлять тех, кто потерял допуск к вождению из-за заболеваний. Если врач вне рамок водительской комиссии поставит диагноз, несовместимый с управлением, например наркотическую зависимость, то информация поступит в ЕГИСЗ, а затем в ГИБДД. Водителя вызовут на внеочередное обследование, и если он не подтвердит свою пригодность, его права будут приостановлены.

Резюме

Через два года у российских водителей появится новый цифровой документ, который невозможно потерять и трудно подделать. Но сможет ли государство гарантировать, что эта система будет работать безупречно, а данные останутся в безопасности? И готов ли к этому сам водитель?

4 важных изменения для водителей и ГАИ вступили в силу 1 сентября 2025 года.