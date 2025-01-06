#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Кому нужно поменять водительское удостоверение в 2025 году

Водителям нужно заменить права, которые были продлены на три года в 2022‑м

Новые права

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, продлены на три года. То есть, права, теряющие силу в 2022‑м, необходимо поменять.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Телефон в руке не держать и другие запреты: новое в ПДД 2025

Если написано, что действуют они до 15 мая, то 16 мая можно нарваться на санкции за езду без прав (штраф 5–15 тысяч рублей и спецстоянка).

Да и с остальным лучше не тянуть – есть вероятность, что ужесточат порядок получения водительской медсправки. Один из вариантов – возможности ее выдавать лишат коммерческие структуры.

Новые налоги

Законы предусматривают возможность индексации различных налогов, пошлин и тарифов, чтобы они не особо отставали от зарплат. Так, во во многих регионах подорожает техосмотр, а кое-где проиндексируют транспортный налог.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

К примеру, новые ставки налога с 1 января вводятся в Москве. Повышение незначительное: с 12 до 13 рублей до 100 л. с., с 25 до 28 рублей за 100–125 л. с., диапазон 125–150 л. с. и некоторые другие вообще не тронут.

А 1 февраля повысят тариф системы Платон – предположительно, на 16 копеек с нынешних 3,05 рублей за километр.

О других изменениях, касающихся автомобилистов, мы еще расскажем – заходите почаще!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Зиновьев Сергей
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 77990
06.01.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0