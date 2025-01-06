Кому нужно поменять водительское удостоверение в 2025 году

Водителям нужно заменить права, которые были продлены на три года в 2022‑м

Новые права

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, продлены на три года. То есть, права, теряющие силу в 2022‑м, необходимо поменять.

Если написано, что действуют они до 15 мая, то 16 мая можно нарваться на санкции за езду без прав (штраф 5–15 тысяч рублей и спецстоянка).

Да и с остальным лучше не тянуть – есть вероятность, что ужесточат порядок получения водительской медсправки. Один из вариантов – возможности ее выдавать лишат коммерческие структуры.

Новые налоги

Законы предусматривают возможность индексации различных налогов, пошлин и тарифов, чтобы они не особо отставали от зарплат. Так, во во многих регионах подорожает техосмотр, а кое-где проиндексируют транспортный налог.

К примеру, новые ставки налога с 1 января вводятся в Москве. Повышение незначительное: с 12 до 13 рублей до 100 л. с., с 25 до 28 рублей за 100–125 л. с., диапазон 125–150 л. с. и некоторые другие вообще не тронут.

А 1 февраля повысят тариф системы Платон – предположительно, на 16 копеек с нынешних 3,05 рублей за километр.

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