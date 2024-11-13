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Транспортный налог повысят

В Москве транспортный налог будет повышаться на 10% ежегодно

Депутаты Мосгордумы высказались за увеличение ставок транспортного налога, следует из решения, принятого на заседании парламента российской столицы.

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Уточняется, что повышение коснется только тех категорий транспортных средств, по которым ставки сейчас ниже предусмотренных законодательством страны. Налог будут повышать плавно. В среднем, не более, чем на 10% в год, рассказали в пресс-службе Департамента экономической политики и развития Москвы.

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Так, на машину с мотором мощностью 120 л.с. ставка транспортного налога возрастет с 25 до 28 рублей. Владелец будет вынужден заплатить на 360 рублей больше. Полная сумма будет равна 3,36 тыс. рублей.

Ставки транспортного налога оставались без изменений десять лет. Уведомления на уплату налога за 2025 год россияне получат в 2026 году.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Антон Вергун/ТАСС
Количество просмотров 308
13.11.2024 
Фото:Антон Вергун/ТАСС
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