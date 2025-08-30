Повышение пошлин, новые правила допуска к управлению ТС — чего еще бояться автомобилистам в сентябре 2025

Перечислены все нововведения с 1 сентября 2025 года для водителей в России

С началом осени 2025 года российских автомобилистов ждет ряд значительных изменений в правилах допуска к управлению транспортными средствами, регистрационных процедурах и условиях обслуживания машин.

Эти нововведения затронут как начинающих, так и опытных водителей, а также владельцев автосервисов и продавцов автомобильных жидкостей.

Медицинские противопоказания: обновленный перечень заболеваний

С 1 сентября 2025 года в России вступает в действие обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, утвержденный правительством еще в апреле текущего года. Этот документ призван привести национальные нормы в соответствие с международной классификацией болезней МКБ-10 и уточнить критерии оценки здоровья водителей.

В перечень включены общие расстройства психологического развития, такие как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Как поясняют эксперты, на практике это формальное закрепление существовавшей ранее практики, поскольку люди с подобными диагнозами обычно состоят на учете у специалистов, которые и принимают решение об их способности управлять автомобилем.

Важным изменением стала замена термина «ахроматопсия» (полное отсутствие цветового зрения) на более широкую формулировку — «аномалии цветового зрения». Это уточнение позволяет дифференцированно подходить к оценке способности водителей различать цвета. Например, неразличение оттенков синего или серого цветов не станет препятствием для управления автомобилем, тогда как нарушения восприятия красного и зеленого цветов будут оцениваться врачами в зависимости от степени выраженности отклонений.

Полный перечень включает 11 заболеваний, среди которых органические психические расстройства, шизофрения, расстройства настроения, умственная отсталость, эпилепсия и бинокулярная слепота. При наличии этих заболеваний граждане не смогут получить или продлить водительское удостоверение, либо получат права с соответствующими ограничениями.

Новый порядок медосвидетельствования

С 1 сентября 2025 года врачи будут дольше проверять водителей на алкоголь. Вместо 20 минут между проверками на алкотестере теперь будет 25 минут. Это время увеличат для более точного результата и уменьшения ошибок. Новые правила установлены приказом Минздрава № 262.

В случае если оба анализа выдыхаемого воздуха показали отрицательные результаты, но при этом у человека наблюдается не менее трех клинических признаков опьянения, для исследования возьмут образцы мочи или крови.

Также водители обязаны подписывать письменное согласие на проведение проверки, что добавляет процедуре юридической четкости.

Повышение государственных пошлин

Существенные изменения ждут автомобилистов в сфере регистрационных действий и оформления документов. С 1 сентября вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, увеличивающие размеры государственных пошлин за различные услуги, связанные с транспортными средствами.

Оформление паспорта транспортного средства (ПТС) будет стоить 1,2 тысячи рублей вместо прежних 800 рублей. Внесение изменений в ранее выданный ПТС обойдется в 525 рублей вместо 350. Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) будет стоить 1,5 тысячи рублей в бумажном варианте и 4,5 тысячи в пластиковом. Получение водительского удостоверения теперь обойдется в 6 тысяч рублей, а регистрационных знаков — в 3 тысячи рублей.

Значительно вырастет стоимость выдачи СБКТС (до 4,5 тысячи рублей) и разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля (до 3 тысяч рублей).

Также впервые вводится новая пошлина в размере 500 рублей за внесение данных в систему ЕАИСТО при оформлении диагностической карты.

Уточнены правила техобслуживания и ремонта автомобилей

С 1 сентября вступают в силу новые правила оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, которые заменят действующий с 2001 года документ.

Одним из наиболее значимых новшеств стала возможность заключать договор на обслуживание или ремонт автомобиля в онлайн-формате через сайт или приложение автосервиса. Это упростит процесс оформления документов и сделает его более удобным для клиентов.

Из договора исчезло требование указывать цену автомобиля, а также обязанность автосервисов иметь и предоставлять по запросу клиента «Книгу жалоб и предложений». При этом сохраняется обязанность информировать клиента о ценах, гарантиях, мастерах и правах потребителей.

Скорректирован порядок возмещения ущерба: вместо конкретных формулировок теперь предусмотрено общее обязательство компенсировать вред в полном объеме в соответствии с законодательством РФ. В случае споров по качеству услуг автосервис обязан провести экспертизу за свой счет, если не докажет отсутствие своей вины.

Обязательная маркировка автомобильных жидкостей

С 1 сентября 2025 года начинается обязательная маркировка смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей в системе «Честный знак». Эта мера направлена на борьбу с контрафактной продукцией, доля которой на российском рынке, по некоторым оценкам, достигает 50-60%.

Маркировка будет осуществляться с помощью кодов Data Matrix, которые необходимо наносить на различные виды упаковки: металлические банки, ведра, бочки, канистры, аэрозольные баллончики и другие. Производители и импортеры обязаны заказывать коды в системе «Честный знак» и вводить товары в оборот с их использованием.

Для участников рынка установлены переходные периоды. Промаркировать товарные остатки, произведенные или ввезенные до 1 сентября, необходимо до 31 октября 2025 года. Немаркированные остатки разрешено продавать до 30 ноября.