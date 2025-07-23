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В России повысят пошлины для автомобилистов

ГД РФ приняла закон о повышении госпошлины для автомобилистов с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые государственные пошлины для автолюбителей, а также повышаются существующие сборы. Госдума приняла соответствующий закон.

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Повышение сборов объясняется необходимостью адаптировать их к инфляции и изменяющимся экономическим реалиям, а также актуализацией стоимости государственных услуг. Действующие тарифы были установлены в 2014 году и с тех пор не пересматривались.

Вот новые размеры пошлин:

  • 3000 рублей за выдачу номерных знаков на автомобили (вместо 2000 рублей);
  • 2250 рублей за номерные знаки на прицепы и мотоциклы (данный сбор ранее составлял 1500 рублей);
  • 1500 рублей за бумажное свидетельство о регистрации транспорта (сейчас 500 рублей);
  • 4500 рублей за пластиковое свидетельство о регистрации (сейчас 1500 рублей);
  • 1200 рублей за паспорт транспортного средства (сейчас 800 рублей);
  • 4000 рублей за национальное водительское удостоверение из пластиковых материалов (вместо 2000 рублей);
  • 6000 рублей за удостоверение нового поколения (сейчас 3000 рублей);
  • 500 рублей за внесение сведений в автоматизированную систему технического осмотра;
  • 15 000 рублей для автошкол за документ о соответствии требованиям Минпросвещения.
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В пояснительной записке отмечается, что новые суммы пошлин на водительские удостоверения не будут значительным бременем для граждан и не повлияют на их доступность. Также, по мнению кабмина, увеличение пошлин для автошкол не скажется существенно на стоимости их услуг.

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Собранные средства, согласно сопроводительным материалам, будут направлены на развитие цифровых сервисов и сокращение сроков оказания государственных услуг.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа минимальная зарплата для получения льготного автокредита.

Источник: Система обеспечения законодательной деятельности

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 524
23.07.2025 
Фото:Depositphotos
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