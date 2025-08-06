В России обновили список болезней, из-за которых нельзя водить машину
В России с 1 сентября начнет действовать обновленный перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений, которые влияют на возможность управления автомобилем. В этом списке представлены исправления, в том числе перечень болезней, запрещающих водителям садиться за руль.
Постановление правительства было принято и опубликовано в апреле. В связи с приближающимся сроком начала действия, напоминаем о главных изменениях.
В новом перечне противопоказаний к управлению транспортными средствами указано 11 заболеваний:
1. Органические и симптоматические психические расстройства;
2. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;
3. Аффективные расстройства (расстройства настроения);
4. Невротические расстройства, связанные со стрессом и соматоформные расстройства;
5. Расстройства личности и поведения у взрослых;
6. Умственная отсталость;
7. Общие расстройства психологического поведения;
8. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ;
9. Эпилепсия;
10. Аномалии цветового зрения;
11. Бинокулярная слепота.
Обновления коснулись пункта 7, который теперь включает детский аутизм и синдром Аспергера. Пункт 10 был переименован с «ахроматопсии» на «аномалии цветового зрения».
В остальном изменения в перечне медицинских противопоказаний незначительны.
Новый список заболеваний приводится в соответствие с Международной классификацией болезней (МКБ-10), в которой отсутствует диагноз «ахроматопсия».
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
|
Еще одна госпошлина станет дороже...
|
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход
Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Официальное опубликование правовых актов