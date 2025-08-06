#
В России обновили список болезней, из-за которых нельзя водить машину

С 1 сентября в РФ изменятся медограничения на получение водительских прав

В России с 1 сентября начнет действовать обновленный перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений, которые влияют на возможность управления автомобилем. В этом списке представлены исправления, в том числе перечень болезней, запрещающих водителям садиться за руль.

Что будет с ценами на авторынке РФ и когда лучше покупать машину — прогноз «За рулем»

Постановление правительства было принято и опубликовано в апреле. В связи с приближающимся сроком начала действия, напоминаем о главных изменениях.

В новом перечне противопоказаний к управлению транспортными средствами указано 11 заболеваний:

1. Органические и симптоматические психические расстройства;

2. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;

3. Аффективные расстройства (расстройства настроения);

4. Невротические расстройства, связанные со стрессом и соматоформные расстройства;

5. Расстройства личности и поведения у взрослых;

6. Умственная отсталость;

7. Общие расстройства психологического поведения;

8. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ;

9. Эпилепсия;

10. Аномалии цветового зрения;

11. Бинокулярная слепота.

Обновления коснулись пункта 7, который теперь включает детский аутизм и синдром Аспергера. Пункт 10 был переименован с «ахроматопсии» на «аномалии цветового зрения».

В остальном изменения в перечне медицинских противопоказаний незначительны.

Новый список заболеваний приводится в соответствие с Международной классификацией болезней (МКБ-10), в которой отсутствует диагноз «ахроматопсия».

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

Источник: Официальное опубликование правовых актов

Ушакова Ирина
06.08.2025 
0