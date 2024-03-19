Водительские медсправки – теперь онлайн

Эксперт объяснил, почему не стоит спешить с выдачей медсправок только онлайн

Справки для ГИБДД о прохождении медкомиссии для получения водительских прав, медицинские книжки и санаторные карты можно будет получить онлайн. Такую возможность Минздрав планирует реализовать в ближайшие два года.

Сейчас подобным образом оформляются справки на право владения оружием – электронное взаимодействие между Минздравом и Росгвардией отлажено.

«Любые изменения статуса человека с точки зрения здоровья отображаются в системе и доступны Росгвардии, что способствует повышению общественной безопасности», — рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Легко ли применить этот подход для получения водительских удостоверений?

Пётр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

— У нас сейчас история болезни многих людей находится в единой медицинской информационной автоматизированной системе. Этот факт делает возможным выдачу в автоматическом режиме медицинской справки, которая, по сути, является доказательством отсутствия противопоказаний для управления автомобилем.

То есть, если человек здоров, к врачам не обращается или обращается по не влияющим на способность автовождения причинам, например, из-за простуды, то, очевидно, можно выдать ему справку в электронном виде и, соответственно, сэкономить такому человеку время и, возможно, деньги, потому что такая справка может выдаваться бесплатно.

Кроме того, эта справка может формироваться в электронном виде по запросу ГИБДД. И, соответственно, человек может даже сам и не участвовать в этом процессе, просто дав согласие на запрос соответствующей информации из базы данных Минздрава.

Однако в любом случае, поскольку у нас автоматизация медицинского учета охватывает не все население страны, конечно же, необходимо сохранять возможность прохождения врачебной комиссии в привычном виде.

Надо учесть также такой момент: довольно много медицинских организаций специализируются именно на проведении таких медицинских комиссий. И это – рабочие места. Поэтому мне кажется, что Россия еще пока не готова для того, чтобы полностью перевести справки в электронный вид. И выдача онлайн и офлайн должна существовать параллельно достаточно длительное время до того, как онлайн-форма станет доминирующим способом выдачи медицинских заключений для российских водителей.