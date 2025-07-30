Новые правила перевозки детей в авто: что изменилось с 26 июля

Максим Кадаков: При ДТП спасет от «подныривания» только детское кресло

Появился разработанный МВД проект Указа Президента об утверждении Стратегии повышения безопасности дорожного движения в России. Согласно этому проекту, смертность на автодорогах страны относительно результатов 2023 года должна быть снижена в полтора раза к 2030 году и в два раза – к 2036 году.

В новой стратегии повышения безопасности на дорогах отдельное внимание уделено детской безопасности. И это правильно.

О детских креслах

И вот в русле этой, еще не утвержденной стратегии появляются новые предложения, инициативы и решения. В частности, правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях. Внесены изменения в ПДД, и теперь мы будем жить с новым толкованием термина «детское удерживающее устройство»:

Детская удерживающая система (устройство) – конструкция, предназначенная для перевозки ребенка в транспортном средстве в целях снижения риска причинения вреда его жизни и здоровью. Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки ‎на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами (устройствами).

И дана ссылка на требования Техрегламента. Видимо, чтобы люди окунулись с головой в Техрегламент и запутались еще больше.

Идея понятна: объяснить автомобилистам, что нельзя при перевозке детей использовать адаптеры и прочие суррогаты. Но кто придумал такие чудовищные формулировки?

Эти поправки в ПДД готовил Минтранс. Была у меня слабая надежда, что люди из этого ведомства предложат более толковое определение. Но – увы.

Что это такое — «удерживающие устройства»?

Дайте здоровому человеку прочитать эту формулировку про «удерживающие устройства» – что он из нее поймет? Всё, что угодно. Кроме одного: что детское удерживающее устройство – это детское кресло! Хотите сюда еще бустеры включить? Так и напишите по-русски: сиденья и бустеры под попу (полусиденья без спинки). Так честнее. И понятнее. Чтобы самый тупой кандидат в водители, впервые открыв ПДД, сразу понял:

Детей в автомобиле можно перевозить только в детском кресле или с использованием бустера/полусиденья.

И – всё! Без вариантов! Но это не наш путь. Это слишком просто. Поэтому надо запутать всех. Завтра на рынке появятся удерживающие крючки, усилители, улучшители, прокладки, накладки – которые будут продавать под видом новых изобретений, под видом новых «удерживающих устройств». Наверняка – с сертификатами. И что? Мы будем снова менять закон и объяснять с помощью поправок в ПДД, что крючки, усилители, прокладки и улучшители тоже не являются детскими удерживающими системами?

К слову, в ПДД нет расшифровки термина «ремни безопасности». Может, тоже расшифруем? Назовем их взрослыми удерживающими системами?

Как перевозить детей в автомобиле — простые правила

Еще лет восемь назад, во время массового наплыва на рынок адаптеров мы забили тревогу и провели полноценные испытания детских кресел и всяческих «суррогатов». Испытания журнала «За рулем» по Правилам ООН № 44–04 (на которые в законопроекте ссылался Минтранс!) с использованием детских манекенов показали, что семилетнего ребенка ни в коем случае нельзя фиксировать только штатным ремнем. Даже с помощью адаптеров и лямок! Только детское кресло может спасти от «подныривания» (когда ребенок попросту сползает под ремень и происходит удушение или повреждение шейных позвонков).

Даже на манекен, который летит в катапульте, страшно смотреть. Что уж про ребенка говорить. Поэтому следуем простым правилам:

Детей до 7 лет перевозим только в детских креслах.

Детей от 7 до 12 лет перевозим в детском кресле или с использованием бустера (полусиденья без спинки).

Подбирать сиденья надо по весу и росту ребенка.

Наши рекомендации полностью совпадают с рекомендациями Госавтоинспекции. Потому что в наших семьях каждый ребенок на счету.