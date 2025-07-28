Правила допуска за руль пожилых водителей не будут менять

МВД не стало ужесточать требования к водителям старше 60 лет

Из проекта «Стратегии повышения безопасности дорожного движения» убран пункт, который предусматривал улучшение механизмов проверки допуска водителей старше 60 лет к участию в дорожном движении.

О данном изменении сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Изменения инициированы главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым с учетом мнений экспертов, озвученных в процессе общественного обсуждения. Исключен пункт 34, касающийся интересов водителей старше 60 лет.

В первоначальной версии проекта сообщалось, что показатели по безопасности дорожного движения у лиц старшего возраста ухудшаются на протяжении последних нескольких лет.

В промежутке с 2017 по 2024 год количество ДТП, в которых участвовали водители старше 60 лет, возросло на 25%. Количество погибших в этих авариях увеличилось на 33%, а число раненых — на 22%.

В проекте отмечалось, что такие водители чаще становятся виновниками ДТП по сравнению с другими возрастными группами. Также подчеркивается, что более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов относятся к данной возрастной категории.

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Источник: Telegram-канал официального представителя МВД России Ирины Волк