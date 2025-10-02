Автомобилистам рассказали о новых дорожных знаках

#
С 2026 года в России, согласно обновленному ГОСТу, будут внедрены новые дорожные знаки. Об этом сообщил агентству ТАСС Павел Федяев, первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Рейтинг зимних шин 2025-2026 — почему теперь так важен мокрый асфальт

Депутат надеется, что эти изменения помогут уменьшить количество аварий на дорогах.

Среди нововведений будет вертикальный знак «Стоп-линия», который установят в местах, где невозможно разместить традиционный горизонтальный знак.

Кроме того, появится знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который призван сохранить подвеску автомобилей и повысить комфорт передвижения.

Также будет внедрен знак «Глухие пешеходы» (табличка 8.15.1), который уведомит водителей о наличии участников дорожного движения с нарушениями слуха.

Федяев отметил, что в стране уже долгое время существует знак 8.15 «Слепые пешеходы», однако слабослышащие и глухие участники дорожного движения также требуют внимания со стороны водителей. Он добавил, что эксперименты с использованием знака для глухих пешеходов продолжаются уже почти десять лет.

Источник:  ТАСС
Лежнин Роман
Фото:Александр Казаков/ТАСС
02.10.2025 
Фото:Александр Казаков/ТАСС
