Как не попасться в ловушки знаков и разметки — это легко запомнить

Эксперт Ревин объяснил, что главнее: светофор, знак, временный знак или разметка

У водителя на дороге много начальников, и чтобы не запутаться, давайте расставим их по старшинству.

Регулировщик

Самый главный на дороге – регулировщик. Согласно п. 1.2 ПДД:

«Регулировщик должен быть в форменной одежде и (или) иметь отличительный знак и экипировку. К регулировщикам относятся сотрудники полиции и военной автомобильной инспекции, а также работники дорожно-эксплуатационных служб, дежурные на железнодорожных переездах и паромных переправах при исполнении ими своих должностных обязанностей».

Хочу отметить, что не стоит спешить исполнять указания какого-либо человека, который выбрался из автомобиля, стоящего в заторе. Он может из лучших побуждений сделать так, что автомобили столкнутся, пусть и на малой скорости. Вот тогда пробка станет «мертвой» и кому-то придется возмещать ущерб, нанесенный в результате ДТП, но отнюдь не «народному регулировщику».

Светофор

Следующим по старшинству после регулировщика в любых условиях является светофор. Он важнее, чем указания любых, в том числе и временных, дорожных знаков. Его слушаются водители всех транспортных средств, кроме автомобилей со световыми и звуковыми спецсигналами.

Но у светофора есть две коварные особенности. Во-первых, все приоритеты связаны с коротким отрезком времени. Поэтому, если светофорный перекресток расположен в малолюдном месте, да еще ночью, и нет камер слежения, то можно, проезжая на зеленый свет, оказаться виновником аварии. У другого водителя могут вдруг найтись свидетели, сидевшие в машине или случайно проходившие мимо, которые обрисуют ситуацию с сигналами светофора с точностью до наоборот. Именно поэтому обязательно используйте видеорегистратор. Как его выбрать, мы недавно рассказывали.

А во-вторых, светофор иногда подставляет водителя. Приведу простой пример. Секция светофора предлагает в виде стрелки боковой секции повернуть направо или налево. А дорожный знак показывает – только прямо. Кого слушаться?

В данном случае надо следовать указаниям знака, ведь боковая секция светофора может быть предназначена для рейсовых транспортных средств, которые могут ездить «не по знакам».

Движение возможно только в направлении В.

Существует хорошая формулировка, как взаимодействуют светофор со знаками и разметкой. Светофор или его дополнительные секции разрешают только выехать на перекресток, но если есть знаки или разметка, то дальнейшее управление движением переходит к ним. Жаль, что это не фраза из ПДД.

Временные дорожные знаки и разметка

Они главнее постоянных. И это многие водители уже почувствовали на себе. Дело в том, что за несоблюдение требований временных дорожных знаков стали присылать штрафы с дорожных камер. Так что после нескольких постановлений водитель обычно начинает уважать временные дорожные знаки.

Постоянные дорожные знаки и разметка

Находясь на нижней ступени дорожной иерархии, постоянные дорожные знаки все же главнее постоянной разметки.

Хотя, согласитесь, противоречить друг другу два постоянных элемента управления дорожным движением не должны.

Но такое бывает.

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