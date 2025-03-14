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Как не попасться в ловушки знаков и разметки — это легко запомнить

Эксперт Ревин объяснил, что главнее: светофор, знак, временный знак или разметка

У водителя на дороге много начальников, и чтобы не запутаться, давайте расставим их по старшинству.

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Регулировщик

Самый главный на дороге – регулировщик. Согласно п. 1.2 ПДД:

«Регулировщик должен быть в форменной одежде и (или) иметь отличительный знак и экипировку. К регулировщикам относятся сотрудники полиции и военной автомобильной инспекции, а также работники дорожно-эксплуатационных служб, дежурные на железнодорожных переездах и паромных переправах при исполнении ими своих должностных обязанностей».

Хочу отметить, что не стоит спешить исполнять указания какого-либо человека, который выбрался из автомобиля, стоящего в заторе. Он может из лучших побуждений сделать так, что автомобили столкнутся, пусть и на малой скорости. Вот тогда пробка станет «мертвой» и кому-то придется возмещать ущерб, нанесенный в результате ДТП, но отнюдь не «народному регулировщику».

Светофор

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Следующим по старшинству после регулировщика в любых условиях является светофор. Он важнее, чем указания любых, в том числе и временных, дорожных знаков. Его слушаются водители всех транспортных средств, кроме автомобилей со световыми и звуковыми спецсигналами.

Но у светофора есть две коварные особенности. Во-первых, все приоритеты связаны с коротким отрезком времени. Поэтому, если светофорный перекресток расположен в малолюдном месте, да еще ночью, и нет камер слежения, то можно, проезжая на зеленый свет, оказаться виновником аварии. У другого водителя могут вдруг найтись свидетели, сидевшие в машине или случайно проходившие мимо, которые обрисуют ситуацию с сигналами светофора с точностью до наоборот. Именно поэтому обязательно используйте видеорегистратор. Как его выбрать, мы недавно рассказывали.

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А во-вторых, светофор иногда подставляет водителя. Приведу простой пример. Секция светофора предлагает в виде стрелки боковой секции повернуть направо или налево. А дорожный знак показывает – только прямо. Кого слушаться?

В данном случае надо следовать указаниям знака, ведь боковая секция светофора может быть предназначена для рейсовых транспортных средств, которые могут ездить «не по знакам».

Движение возможно только в направлении В.
Движение возможно только в направлении В.

Существует хорошая формулировка, как взаимодействуют светофор со знаками и разметкой. Светофор или его дополнительные секции разрешают только выехать на перекресток, но если есть знаки или разметка, то дальнейшее управление движением переходит к ним. Жаль, что это не фраза из ПДД.

Временные дорожные знаки и разметка

Они главнее постоянных. И это многие водители уже почувствовали на себе. Дело в том, что за несоблюдение требований временных дорожных знаков стали присылать штрафы с дорожных камер. Так что после нескольких постановлений водитель обычно начинает уважать временные дорожные знаки.

Постоянные дорожные знаки и разметка

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Находясь на нижней ступени дорожной иерархии, постоянные дорожные знаки все же главнее постоянной разметки.

Хотя, согласитесь, противоречить друг другу два постоянных элемента управления дорожным движением не должны.

Но такое бывает.

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Ревин Алексей
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 57
14.03.2025 
Фото:АГН «Москва»
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