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Казнить нельзя помиловать: решается вопрос о возвращении наказания для водителей

Минтранс: в России могут вернуть штраф за превышение скорости между камерами

Минтранс РФ совместно с МВД России прорабатывают вопрос наказания автовладельцев за превышение средней скорости движения на участках дорог между камерами. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов в кулуарах заседания Совета по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ.

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«Вместе с МВД этот вопрос прорабатывали. Пока он в том же формате, что и был до этого», – уточнил первый замминистра.

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Напомним, с инициативой возобновления наказания за превышение автовладельцами средней скорости движения между камерами на дорогах выступили руководства Ямало-Ненецкого автономного округа и Вологодской области.

В 2021 году Верховный суд признал, что нельзя штрафовать автовладельцев за нарушение, совершенное на неопределенном участке дороги – должна быть указана конкретная геолокация. В Правительстве РФ работали над поправками, но они так и не были приняты. Минтранс тоже подготовил изменения в Правила дорожного движения, но и их не утвердили. Что касается МВД, то в ведомстве не согласились с возвращением штрафа до принятия новых норм.

Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
06.03.2025 
Фото:Depositphotos
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