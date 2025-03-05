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По поводу средней скорости договориться не удалось

Наказания за превышение средней скорости пока не будет

Два российских региона — Ямало-Ненецкий автономный округ и Вологодская область — предложили вернуть наказание за превышение средней скорости между камерами.

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ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

ГИБДД прекратила штрафовать за это в 2021 году после решения Верховного суда, но теперь местные власти предлагают провести эксперименты по контролю средней скорости, несмотря на отсутствие соответствующего понятия (средняя скорость) в ПДД.

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Ранее, в 2021 году, Верховный суд признал, что нельзя штрафовать за нарушение, совершенном на неопределенном участке дороги (должна быть указана конкретная точка), а правительство начало работать над поправками, которые так и не были приняты. Министерство транспорта подготовило изменения в ПДД, но они не были утверждены, и МВД высказалось против возвращения штрафов до принятия новых норм.

Теперь в Ямало-Ненецком автономном округе предложили провести пилотный проект, в рамках которого будут проработаны вопросы определения времени и места нарушения. Неясно, будут ли в тестовый период налагать штрафы, но регион готов стать экспериментальной площадкой для тестирования системы.

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Аналогичную инициативу предложила Вологодская область, предлагая провести эксперимент до конца 2026 года на региональных трассах. Водители будут предупреждены о штрафах информационными щитами.

Оба законопроекта направлены в правительство РФ для дальнейшей оценки.

Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 29
05.03.2025 
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