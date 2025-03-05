По поводу средней скорости договориться не удалось

Наказания за превышение средней скорости пока не будет

Два российских региона — Ямало-Ненецкий автономный округ и Вологодская область — предложили вернуть наказание за превышение средней скорости между камерами.

ГИБДД прекратила штрафовать за это в 2021 году после решения Верховного суда, но теперь местные власти предлагают провести эксперименты по контролю средней скорости, несмотря на отсутствие соответствующего понятия (средняя скорость) в ПДД.

Ранее, в 2021 году, Верховный суд признал, что нельзя штрафовать за нарушение, совершенном на неопределенном участке дороги (должна быть указана конкретная точка), а правительство начало работать над поправками, которые так и не были приняты. Министерство транспорта подготовило изменения в ПДД, но они не были утверждены, и МВД высказалось против возвращения штрафов до принятия новых норм.

Теперь в Ямало-Ненецком автономном округе предложили провести пилотный проект, в рамках которого будут проработаны вопросы определения времени и места нарушения. Неясно, будут ли в тестовый период налагать штрафы, но регион готов стать экспериментальной площадкой для тестирования системы.

Аналогичную инициативу предложила Вологодская область, предлагая провести эксперимент до конца 2026 года на региональных трассах. Водители будут предупреждены о штрафах информационными щитами.

Оба законопроекта направлены в правительство РФ для дальнейшей оценки.

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Источник: «Коммерсант»