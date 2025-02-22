Как работает встроенный видеорегистратор — проверили

У видеорегистратора Belgee Х50 обнаружилась пара минусов

Belgee X50, 1.5T (150 л. с.), Р7

Изготовитель – «Белджи», Белоруссия

– «Белджи», Белоруссия Год выпуска – 2024

– 2024 В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2024 года

– с декабря 2024 года Пробег на момент отчета – 3500 км

Встроенный видеорегистратор Belgee X50 отображает основные параметры машины.

В комплектацию Belgee Х50, как и исходного кроссовера Geely Coolray, входит встроенный видеорегистратор. Камера расположена на решетке радиатора. Не лучшее решение: на лобовом стекле и дворники ее бы очищали, и обзор был лучше.

Блок, куда нужно вставлять карту памяти, почему-то смонтирован на полу под правым передним сиденьем. Странное решение, раз устройство заводской установки: можно было найти место поудобнее.

Из плюсов – индикаторы основных параметров машины на видеозаписи.

Блок, куда нужно вставлять карту памяти, почему-то смонтирован на полу под правым передним сиденьем.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»? Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.