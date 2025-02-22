Как работает встроенный видеорегистратор — проверили
У видеорегистратора Belgee Х50 обнаружилась пара минусов
Belgee X50, 1.5T (150 л. с.), Р7
- Изготовитель – «Белджи», Белоруссия
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2024 года
- Пробег на момент отчета – 3500 км
Встроенный видеорегистратор Belgee X50 отображает основные параметры машины.
В комплектацию Belgee Х50, как и исходного кроссовера Geely Coolray, входит встроенный видеорегистратор. Камера расположена на решетке радиатора. Не лучшее решение: на лобовом стекле и дворники ее бы очищали, и обзор был лучше.
Блок, куда нужно вставлять карту памяти, почему-то смонтирован на полу под правым передним сиденьем. Странное решение, раз устройство заводской установки: можно было найти место поудобнее.
Из плюсов – индикаторы основных параметров машины на видеозаписи.
Блок, куда нужно вставлять карту памяти, почему-то смонтирован на полу под правым передним сиденьем.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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22.02.2025
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