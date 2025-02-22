#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Скотч предохраняет аккумулятор от попадания пыли при обслуживании
22 февраля
Как продлить жизнь аккумулятора с помощью скотча — лайфхак
Читатель «За рулем» нашел способ защитить...
Миллионер попытался в суде оспорить штраф, и вот чем это закончилось
22 февраля
Миллионер попытался в суде оспорить штраф, и вот чем это закончилось
Миллионеру из Швейцарии за нарушение ПДД...
Улучшить навыки езды на мотоцикле поможет цифровой наставник
22 февраля
Улучшить навыки езды на мотоцикле поможет цифровой наставник
Компания Yamaha проверила, как работает...

Как работает встроенный видеорегистратор — проверили

У видеорегистратора Belgee Х50 обнаружилась пара минусов

Belgee X50, 1.5T (150 л. с.), Р7

  • Изготовитель – «Белджи», Белоруссия
  • Год выпуска – 2024
  • В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2024 года
  • Пробег на момент отчета – 3500 км
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Встроенный видеорегистратор Belgee X50 отображает основные параметры машины.
Встроенный видеорегистратор Belgee X50 отображает основные параметры машины.

Рекомендуем
Еще 2 новинки и свой мотор — 5 интересных фактов о заводе Belgee

В комплектацию Belgee Х50, как и исходного кроссовера Geely Coolray, входит встроенный видеорегистратор. Камера расположена на решетке радиатора. Не лучшее решение: на лобовом стекле и дворники ее бы очищали, и обзор был лучше.

Блок, куда нужно вставлять карту памяти, почему-то смонтирован на полу под правым передним сиденьем. Странное решение, раз устройство заводской установки: можно было найти место поудобнее.

Из плюсов – индикаторы основных параметров машины на видеозаписи.

Блок, куда нужно вставлять карту памяти, почему-то смонтирован на полу под правым передним сиденьем.
Блок, куда нужно вставлять карту памяти, почему-то смонтирован на полу под правым передним сиденьем.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

Подпишитесь на «За рулем» в

Милешкин Кирилл
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 8
22.02.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Belgee X50

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв