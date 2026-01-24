Когда за грязную машину могут лишить прав

Автоюрист Воропаев: грязный автомобиль иногда грозит лишением прав

В России за езду на автомобиле в грязном состоянии прямого наказания не предусмотрено, но в отдельных случаях это может привести к серьезным проблемам, предупреждает автоюрист Лев Воропаев. Он рекомендует держать машину – в порядке, чтобы избежать неприятных ситуаций.

«За грязный автомобиль нет никакого наказания. Но если водитель едет на грязном автомобиле, при этом он протер световые приборы и шильдик марки транспортного средства, а регистрационный знак оставил грязным, то в некоторых случаях этого достаточно, чтобы признать, что он использует материалы, которые препятствуют идентификации регистрационного знака. И за это его могут лишить права управления», – заключил Лев Воропаев.

Номера на транспортном средстве обязаны быть четко видимыми согласно правилам дорожного движения. Если их плохо видно из-за загрязнений, то водителю грозит штраф в 500 рублей.

При намеренном сокрытии регистрационных знаков, например, если водитель специально их пачкает, меры наказания будут более жесткими – штраф в 5 тысяч рублей либо лишение водительских прав сроком от одного до трех месяцев.

