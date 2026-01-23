Чего ждать от УАЗа Патриота — рейтинг частых поломок
УАЗ Патриот вызывает у своих владельцев попеременно то любовь, то ненависть. Распространено мнение, что Патриот не бывает полностью исправным. И для этого есть основания. Однако иногда владельцы отмечают и длительную надежность внедорожника. Но таких владельцев единицы.
Формально УАЗ Патриот выпускают с 2005 года, и за это время он сильно изменился. Машину постоянно модернизировали: трижды по-крупному (это считают рестайлингами) и бессчетно – по мелочам.
От первоначального Патриота к сегодняшнему дню практически ничего не осталось. Поменялись подвеска, мотор, трансмиссия и прочие важныекомпоненты, а также многие технологические процессы. Часть слабых мест попросту исчезла – например, втулки шкворней (в новой версии передней подвески другая конструкция).
Несмотря на усилия завода в сфере повышения качества, репутацию чрезвычайно ломкого автомобиля Патриот сохранил.
Вместе с тем, с общей живучестью у Патриота полный порядок. На вторичке много машин с пробегами 300-400 тысяч км, а некоторые проехали более 600 тысяч км. Какой ценой? Подозреваем, что у таких машин не меняли разве что кузов.
Необходимо отметить, что УАЗы мало кто покупает для поездок в офис и супермаркет. Большинству уготована жесткая эксплуатация вне асфальта, некоторым – только вне асфальта. А высокие нагрузки, естественно, влияют на износ различных элементов. Потому свернутые крестовины и шлицы нельзя считать поломками. И потеющие мосты, возможно, тоже.
Рассматривать все отзывы владельцев за двадцать лет нет никакого смысла: нас больше интересует Патриот сегодняшний и его внезапные неисправности, возникающие на пробегах до 60-80 тысяч км.
Плюсы и минусы УАЗа Патриота
Набор достоинств, отмечаемых владельцами, вполне предсказуем:
- выдающаяся проходимость
- вместительные салон и багажник
- простота обслуживания и ремонта.
Основные недостатки, по мнению владельцев, таковы:
- низкое качество сборки
- высокий расход топлива
- быстрая коррозия (особенно снизу).
Комментировать тут нечего. Надо только добавить, что слабосильный мотор, перемещая машину массой свыше двух тонн, будет сжигать очень и очень много топлива. Даже без пассажиров и поклажи.
Основные неисправности УАЗа Патриота
Перечень упоминаемых поломок обширен – добрая сотня позиций. Подавляющее большинство – отказы чего-нибудь без всякой заметной причины (например, бензонасоса или парктроника). Системных недугов вполне достаточно, и возглавляют их различные течи.
1. Течи сальники в трансмиссии (коробка передач, раздатка, передний мост, задние полуоси).
2. Течи патрубков и шлангов системы охлаждения (различных соединений).
3. Светодиоды фар (перегорают, иногда пачками).
4. Рабочий цилиндр сцепления.
5. Замки дверей и концевые выключатели.
6. Система выпуска (гниет).
7. Термостат.
8. Стеклоочиститель.
9. Тросик ручника.
10. Мультимедийная система.
Когда это все проявляется на одной машине и на пробеге до 50 тысяч км, рождается отзыв:
«УАЗ? Больше никогда! Все сломалось, пока ехал от дилера».
Но гораздо чаще читаем другое:
«Большая универсальная машина. Куда угодно – на работу, на природу. Жена очень довольна».
Замена штатных патрубков системы охлаждения и протягивание всех хомутов – популярная процедура сразу после покупки нового Патриота.
Подвеску почти одинаково часто величают и неубиваемой, и слабоватой – в зависимости от того, кто где и как ездит. Но явных слабостей в ней, похоже, нет.
Практически отсутствуют жалобы на двигатель (единичные замены по гарантии – не в счет). На пробеге до 100 тысяч км могут подвести механические коробки передач (с 2022 года – китайской марки BAIC; модернизировали ее совсем недавно). Но и это случается редко.
Самое распространенное описание происходящего с Патриотом: «постоянно ломается по мелочам».
Выводы
В процессе модернизаций что-то стало лучше, а что-то – хуже. Экстренное «импортозамещение» в 2022 году проблем, естественно, не убавило.
УАЗ Патриот никогда не станет надежным, потому что задуман «бюджетником для рукастых мужиков». Благодаря этому большой и не совсем уж утилитарный внедорожник продают фактически по цене Весты. А повышение качества и надежности непременно отразится на цене.
Подход тут простой: принимать Патриот таким, какой он есть, и радоваться его способностям.
