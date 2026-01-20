Популярный китайский седан на замену Camry: выяснили, насколько он надежен
В Китае седан Chery Arrizo 8 производится с 2022 года, у нас появился годом позже.
Его платформа M1X – легковая версия кроссоверной T1Х, на которой базируются Chery Tiggo 7, Omoda C5, Exeed LX, Jaecoo J7 и другие модели.
Технических изменений за время производства почти не было. С 2024 года стали проще комплектации, а турбо-«четверка» 1.6 серии SQRF4J16 ослабла со 186 л. с. до налоговыгодных 150 л. с. Семиступенчатый робот 7DCT300 с двумя мокрыми сцеплениями остался неизменен. Механической коробки передач предусмотрено и не было, как и полного привода.
Кузов
Салон
Электроника преподносит сюрпризы с завидным постоянством, хотя, в основном, по мелочам.
Ни с того ни с сего через раз срабатывает кнопка открывания багажника, иногда автомобиль неохотно снимается с ручника, зависает или перезагружается медиасистема – чаще такое бывает в сильный мороз. А ложные срабатывания системы мониторинга слепых зон тоже случаются зимой – на заснеженных дорогах.
Обогрев боковых зеркал хоть и не отказывает, но маломощен.
Двигатель
Разработанный в 2019 году совместно со специалистами австрийской инжиниринговой компании AVL турбодвигатель 1.6 серии SQRF4J16 имеет «цельноалюминиевую» конструкцию с чугунными гильзами и непосредственный впрыск топлива. Вполне надежен, общий ресурс – более 250 тысяч км.
Впускные клапаны ожидаемо быстро покрываются отложениями, засоряется и система вентиляции картерных газов. Известно несколько случаев замены по гарантии электронного клапана адсорбера и быстрого разряда аккумулятора из-за некорректной работы системы старт-стоп. Время от времени начинает жить своей жизнью блок управления вентилятором в системе охлаждения.
Коробка передач
Робот 7DCT300, в целом, позволяет рассчитывать на ресурс около 250 тысяч км. Конструктивно больше всего он похож на преселективные коробки передач компании Getrag. Модуль ТСМ (Transmission Control Module), объединяющий блок управления и электроприводы, напоминает таковой на 6-ступенчатом агрегате Getrag 6DCT250.
Блок мокрых сцеплений конструктивно аналогичен соответствующему узлу немецкой коробки DSG DQ500. Модуль сцеплений в целом – производства компании Luk. А фрикционные кольца в пакете – BorgWarner.
При износе после 120-150 тысяч км необязательно менять весь блок сцеплений в сборе – фрикционные накладки взамен изношенных можно найти отдельно, что существенно снизит затраты на ремонт.
Передние подшипники валов – открытого типа, смазываются маслом коробки. Тем самым заметно снижается риск их заклинивания и повреждения корпуса при проворачивании внешней обоймы – что достаточно часто встречается, к примеру, у 6-ступенчатого «мокрого» робота Getrag 6DCT450 и влечет дорогостоящий ремонт с заменой корпуса или установкой втулок.
Задние шариковые подшипники валов SKF китайского производства – радиально-упорные закрытого типа, не требующие регулировки и не приводящие к смещению валов при своем износе (как конические, в частности, у немецких коробок DSG DQ500). Но при этом имеют не самый высокий класс точности – именно от них на больших пробегах наиболее вероятны сюрпризы.
Поскольку в исполнительной части робота использованы электроприводы, масло здесь, главным образом, нужно для смазывания и охлаждения редукторной части. Однако со временем оно накапливает и продукты износа сцеплений, поэтому менять его нужно чаще, чем в обычных механических коробках передач – хотя бы раз в 50 тысяч км.
Трансмиссия
Итог
Toyota Camry может спать спокойно: у седана Chery надежность не та. Однако турбомотор и роботизированная коробка неплохи. Антикор обязателен, а больше всего развлечений в Arrizo 8 нужно ждать от электрики.
Благодарим компанию «Рольф» за предоставленный автомобиль.
