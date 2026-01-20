Популярный китайский седан на замену Camry: выяснили, насколько он надежен

Эксперт «За рулем» назвал типичные неисправности Chery Arrizo 8

В Китае седан Chery Arrizo 8 производится с 2022 года, у нас появился годом позже.

Его платформа M1X – легковая версия кроссоверной T1Х, на которой базируются Chery Tiggo 7, Omoda C5, Exeed LX, Jaecoo J7 и другие модели.

Технических изменений за время производства почти не было. С 2024 года стали проще комплектации, а турбо-«четверка» 1.6 серии SQRF4J16 ослабла со 186 л. с. до налоговыгодных 150 л. с. Семиступенчатый робот 7DCT300 с двумя мокрыми сцеплениями остался неизменен. Механической коробки передач предусмотрено и не было, как и полного привода.

Кузов

Chery Arrizo 8.

Хром внешней отделки выдающейся стойкостью не отличается – благо, его почти нет. Фары нередко запотевают после мойки. А низко расположенные противотуманки страдают от пескоструя.

Форсунки стеклоомывателя почему-то быстро забиваются и начинают слабо брызгать – жидкость лучше использовать качественную и чистую. Ячейки в решетках бампера слишком крупные. Так что установка сетки – скорее благо.

Лакокрасочное покрытие особой прочностью не отличается, поэтому глубокие сколы при обстреле камешками заполучить несложно. Но быстро они не «цветут» – большинство кузовных элементов оцинковано. На крыше цинковой защиты нет, и открывшийся металл лучше подкрашивать оперативно. Кузовной металл тонок – вмятины появляются даже после несильных тычков. Чашки, на которые опираются стойки передней подвески, сделаны из неоцинкованной стали.

Камеры кругового обзора нередко менялись гарантийно.

Салон

Электроника преподносит сюрпризы с завидным постоянством, хотя, в основном, по мелочам.

Ни с того ни с сего через раз срабатывает кнопка открывания багажника, иногда автомобиль неохотно снимается с ручника, зависает или перезагружается медиасистема – чаще такое бывает в сильный мороз. А ложные срабатывания системы мониторинга слепых зон тоже случаются зимой – на заснеженных дорогах.

Обогрев боковых зеркал хоть и не отказывает, но маломощен.

Дилеры порой устраняли и низкочастотный писк из переднего динамика, который возникал из-за излишней близости в одном проложенном вдоль порога пучке проводов динамика и топливного насоса.

Черные глянцевые элементы молниеносно собирают коллекцию царапин и потертостей. Отделочные материалы салона выглядят хорошо и приятны на ощупь. Но случайные «сверчки» могут жить изначально, причем в разных местах.

На искусственной коже обивки кресел могут обнаружиться дефекты, но в целом она удачнее, чем у соплатформенного кроссовера Chery Tiggo 7 – там через два–три года материал может и треснуть. У руля со временем ветшает не только оплетка, но и затирающийся пластик – хотя до первых заметностей всё обычно держится не менее 100 тысяч км.

Двигатель

Разработанный в 2019 году совместно со специалистами австрийской инжиниринговой компании AVL турбодвигатель 1.6 серии SQRF4J16 имеет «цельноалюминиевую» конструкцию с чугунными гильзами и непосредственный впрыск топлива. Вполне надежен, общий ресурс – более 250 тысяч км .

Впускные клапаны ожидаемо быстро покрываются отложениями, засоряется и система вентиляции картерных газов. Известно несколько случаев замены по гарантии электронного клапана адсорбера и быстрого разряда аккумулятора из-за некорректной работы системы старт-стоп. Время от времени начинает жить своей жизнью блок управления вентилятором в системе охлаждения.

Турбодвигатель 1.6 серии SQRF4J16

Коробка передач

Робот 7DCT300, в целом, позволяет рассчитывать на ресурс около 250 тысяч км . Конструктивно больше всего он похож на преселективные коробки передач компании Getrag. Модуль ТСМ (Transmission Control Module), объединяющий блок управления и электроприводы, напоминает таковой на 6-ступенчатом агрегате Getrag 6DCT250.

Блок мокрых сцеплений конструктивно аналогичен соответствующему узлу немецкой коробки DSG DQ500. Модуль сцеплений в целом – производства компании Luk. А фрикционные кольца в пакете – BorgWarner.

При износе после 120-150 тысяч км необязательно менять весь блок сцеплений в сборе – фрикционные накладки взамен изношенных можно найти отдельно, что существенно снизит затраты на ремонт.

Робот 7DCT300

Передние подшипники валов – открытого типа, смазываются маслом коробки. Тем самым заметно снижается риск их заклинивания и повреждения корпуса при проворачивании внешней обоймы – что достаточно часто встречается, к примеру, у 6-ступенчатого «мокрого» робота Getrag 6DCT450 и влечет дорогостоящий ремонт с заменой корпуса или установкой втулок.

Задние шариковые подшипники валов SKF китайского производства – радиально-упорные закрытого типа, не требующие регулировки и не приводящие к смещению валов при своем износе (как конические, в частности, у немецких коробок DSG DQ500). Но при этом имеют не самый высокий класс точности – именно от них на больших пробегах наиболее вероятны сюрпризы.

Поскольку в исполнительной части робота использованы электроприводы, масло здесь, главным образом, нужно для смазывания и охлаждения редукторной части. Однако со временем оно накапливает и продукты износа сцеплений, поэтому менять его нужно чаще, чем в обычных механических коробках передач – хотя бы раз в 50 тысяч км.

Chery Arrizo 8

Трансмиссия

Днище снизу прикрыто крупными экранами, ­но пластизолем защищена не вся площадь.

Электроусилитель руля малопроблемен, а вот сам механизм реечного типа нежен – на плохих дорогах может застучать уже через 80 тысяч км, а на более ровных после 120 тысяч км. Рулевые тяги и наконечники держатся 60–100 тысяч км. Задняя независимая подвеска не долговечнее передней. Через 80–120 тысяч км могут выйти из строя не только амортизаторы, но и ступичные подшипники. Не слишком долог век сайлентблоков рычагов – зачастую устают уже через 100–130 тысяч км.

В зависимости от разбитости дорог меняемые отдельно шаровые опоры и сайлентблоки простых стальных штампованных рычагов держатся около 100 тысяч км. Подвеска на более легком седане держится чуть дольше, чем на кроссоверах. В передней типа McPherson стойки и втулки стабилизатора обычно идут в расход через 50–80 тысяч км. Амортизаторы начинают подтекать или стучать через 70–120 тысяч км, а вот их опоры могут сдаться и через 50–70 тысяч км.

Снизу быстрее всего ржавеют система выпуска, крепеж и элементы подвески. Болты регулировки углов установки задних колес, как и прочий подвесочный крепеж, со временем могут закиснуть из-за коррозии.

Подрамники выполнены из стали и тоже подвержены коррозии, начинающейся со швов. Без дополнительной обработки из стыков деталей и сварных швов ржавчина может полезть уже через два–три года. Скрытым полостям дополнительный антикор нужно сделать чем быстрее, тем лучше, а затем раз в три-четыре года обновлять.

И тог

Toyota Camry может спать спокойно: у седана Chery надежность не та. Однако турбомотор и роботизированная коробка неплохи. Антикор обязателен, а больше всего развлечений в Arrizo 8 нужно ждать от электрики.

Благодарим компанию «Рольф» за предоставленный автомобиль.