Популярный китайский седан на замену Camry: выяснили, насколько он надежен

Эксперт «За рулем» назвал типичные неисправности Chery Arrizo 8

В Китае седан Chery Arrizo 8 производится с 2022 года, у нас появился годом позже.

Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

Его платформа M1X – легковая версия кроссоверной T1Х, на которой базируются Chery Tiggo 7, Omoda C5, Exeed LX, Jaecoo J7 и другие модели.

Технических изменений за время производства почти не было. С 2024 года стали проще комплектации, а турбо-«четверка» 1.6 серии SQRF4J16 ослабла со 186 л. с. до налоговыгодных 150 л. с. Семиступенчатый робот 7DCT300 с двумя мокрыми сцеплениями остался неизменен. Механической коробки передач предусмотрено и не было, как и полного привода.

Кузов

Chery Arrizo 8.
Chery Arrizo 8.
Хром внешней отделки выдающейся стойкостью не отличается – благо, его почти нет.
Фары нередко запотевают после мойки. А низко расположенные противотуманки страдают от пескоструя.
Форсунки стеклоомывателя почему-то быстро забиваются и начинают слабо брызгать – жидкость лучше использовать качественную и чистую.
Ячейки в решетках бампера слишком крупные. Так что установка сетки – скорее благо.
Лакокрасочное покрытие особой прочностью не отличается, поэтому глубокие сколы при обстреле камешками заполучить несложно. Но быстро они не «цветут» – большинство кузовных элементов оцинковано. На крыше цинковой защиты нет, и открывшийся металл лучше подкрашивать оперативно. Кузовной металл тонок – вмятины появляются даже после несильных тычков.
Чашки, на которые опираются стойки передней подвески, сделаны из неоцинкованной стали.
Камеры кругового обзора нередко менялись гарантийно.
Камеры кругового обзора нередко менялись гарантийно.

Салон

Рекомендуем
Надежные агрегаты, ресурс под 350 000 км: детальный разбор популярного кроссовера

Электроника преподносит сюрпризы с завидным постоянством, хотя, в основном, по мелочам.

Ни с того ни с сего через раз срабатывает кнопка открывания багажника, иногда автомобиль неохотно снимается с ручника, зависает или перезагружается медиасистема – чаще такое бывает в сильный мороз. А ложные срабатывания системы мониторинга слепых зон тоже случаются зимой – на заснеженных дорогах.

Обогрев боковых зеркал хоть и не отказывает, но маломощен.

Дилеры порой устраняли и низкочастотный писк из переднего динамика, который возникал из-за излишней близости в одном проложенном вдоль порога пучке проводов динамика и топливного насоса.
Дилеры порой устраняли и низкочастотный писк из переднего динамика, который возникал из-за излишней близости в одном проложенном вдоль порога пучке проводов динамика и топливного насоса.
Черные глянцевые элементы молниеносно собирают коллекцию царапин и потертостей.
Отделочные материалы салона выглядят хорошо и приятны на ощупь. Но случайные «сверчки» могут жить изначально, причем в разных местах.
На искусственной коже обивки кресел могут обнаружиться дефекты, но в целом она удачнее, чем у соплатформенного кроссовера Chery Tiggo 7 – там через два–три года материал может и треснуть.
У руля со временем ветшает не только оплетка, но и затирающийся пластик – хотя до первых заметностей всё обычно держится не менее 100 тысяч км.

Двигатель

Разработанный в 2019 году совместно со специалистами австрийской инжиниринговой компании AVL турбодвигатель 1.6 серии SQRF4J16 имеет «цельноалюминиевую» конструкцию с чугунными гильзами и непосредственный впрыск топлива. Вполне надежен, общий ресурс – более 250 тысяч км.

Впускные клапаны ожидаемо быстро покрываются отложениями, засоряется и система вентиляции картерных газов. Известно несколько случаев замены по гарантии электронного клапана адсорбера и быстрого разряда аккумулятора из-за некорректной работы системы старт-стоп. Время от времени начинает жить своей жизнью блок управления вентилятором в системе охлаждения.

Турбодвигатель 1.6 серии SQRF4J16
Турбодвигатель 1.6 серии SQRF4J16

Коробка передач

Рекомендуем
Какой ресурс у китайских роботизированных коробок? Секрет раскрыт!

Робот 7DCT300, в целом, позволяет рассчитывать на ресурс около 250 тысяч км. Конструктивно больше всего он похож на преселективные коробки передач компании Getrag. Модуль ТСМ (Transmission Control Module), объединяющий блок управления и электроприводы, напоминает таковой на 6-ступенчатом агрегате Getrag 6DCT250.

Блок мокрых сцеплений конструктивно аналогичен соответствующему узлу немецкой коробки DSG DQ500. Модуль сцеплений в целом – производства компании Luk. А фрикционные кольца в пакете – BorgWarner.

При износе после 120-150 тысяч км необязательно менять весь блок сцеплений в сборе – фрикционные накладки взамен изношенных можно найти отдельно, что существенно снизит затраты на ремонт.
Робот 7DCT300
Робот 7DCT300

Рекомендуем
Седан или лифтбек? Большой тест недорогих авто бизнес-класса

Передние подшипники валов – открытого типа, смазываются маслом коробки. Тем самым заметно снижается риск их заклинивания и повреждения корпуса при проворачивании внешней обоймы – что достаточно часто встречается, к примеру, у 6-ступенчатого «мокрого» робота Getrag 6DCT450 и влечет дорогостоящий ремонт с заменой корпуса или установкой втулок.

Задние шариковые подшипники валов SKF китайского производства – радиально-упорные закрытого типа, не требующие регулировки и не приводящие к смещению валов при своем износе (как конические, в частности, у немецких коробок DSG DQ500). Но при этом имеют не самый высокий класс точности – именно от них на больших пробегах наиболее вероятны сюрпризы.

Поскольку в исполнительной части робота использованы электроприводы, масло здесь, главным образом, нужно для смазывания и охлаждения редукторной части. Однако со временем оно накапливает и продукты износа сцеплений, поэтому менять его нужно чаще, чем в обычных механических коробках передач – хотя бы раз в 50 тысяч км.
Chery Arrizo 8
Chery Arrizo 8

Трансмиссия

Днище снизу прикрыто крупными экранами, ­но пластизолем защищена не вся площадь.
Днище снизу прикрыто крупными экранами, ­но пластизолем защищена не вся площадь.
Электроусилитель руля малопроблемен, а вот сам механизм реечного типа нежен – на плохих дорогах может застучать уже через 80 тысяч км, а на более ровных после 120 тысяч км. Рулевые тяги и наконечники держатся 60–100 тысяч км.
Задняя независимая подвеска не долговечнее передней. Через 80–120 тысяч км могут выйти из строя не только амортизаторы, но и ступичные подшипники. Не слишком долог век сайлентблоков рычагов – зачастую устают уже через 100–130 тысяч км.
В зависимости от разбитости дорог меняемые отдельно шаровые опоры и сайлентблоки простых стальных штампованных рычагов держатся около 100 тысяч км.
Подвеска на более легком седане держится чуть дольше, чем на кроссоверах. В передней типа McPherson стойки и втулки стабилизатора обычно идут в расход через 50–80 тысяч км. Амортизаторы начинают подтекать или стучать через 70–120 тысяч км, а вот их опоры могут сдаться и через 50–70 тысяч км.
Снизу быстрее всего ржавеют система выпуска, крепеж и элементы подвески.
Болты регулировки углов установки задних колес, как и прочий подвесочный крепеж, со временем могут закиснуть из-за коррозии.
Подрамники выполнены из стали и тоже подвержены коррозии, начинающейся со швов.
Без дополнительной обработки из стыков деталей и сварных швов ржавчина может полезть уже через два–три года. Скрытым полостям дополнительный антикор нужно сделать чем быстрее, тем лучше, а затем раз в три-четыре года обновлять.
Итог

Toyota Camry может спать спокойно: у седана Chery надежность не та. Однако турбомотор и роботизированная коробка неплохи. Антикор обязателен, а больше всего развлечений в Arrizo 8 нужно ждать от электрики.

Благодарим компанию «Рольф» за предоставленный автомобиль.

Хлебушкин Илья
Фото:
Хлебушкин Илья
20.01.2026 
