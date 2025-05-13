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Седан или лифтбек? Большой тест недорогих авто бизнес-класса

Обновленный Bestune B70 сравнили с популярными Chery Arrizo 8 и Dongfeng Shine Max

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Кроссоверы заполонили рынок – достаточно просто взглянуть на автопоток. На этом фоне выделяется марка Bestune. Ее кроссоверы пока еще редкость. А вот лифтбек B70 мелькает регулярно (обычно в таксистской ливрее). Недавно начались продажи модернизированной версии. Цены, естественно, поднялись и теперь стартуют от 2,5 млн рублей. А у нас на тесте топ-версия за 3,25 миллиона.

В конкуренты мы взяли не менее популярный у таксистов Chery Arrizo 8. В стандарте он предлагается за 2,9 млн рублей, но тестовая модификация обойдется в 3,31 млн.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
80ПОБЕДА

Компанию этой парочке составил Dongfeng Shine Max. Он самый доступный: 2,99 млн рублей (начальная модификация и вовсе обойдется в 2,2 «лимона»), но по габаритам и мощности сопоставим с Chery Arrizo 8 и Bestune B70.

Bestune B70, Chery Arrizo 8, Dongfeng Shine Max
Bestune B70, Chery Arrizo 8, Dongfeng Shine Max
Bestune B70
На конвейере с 2020 года. Модернизированный вариант показали в 2023 году, но к нам его привезли только год спустя. Выпускают в Китае.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
1.5 (160 л. с.) – от 2 499 990 ₽
2.0 (217 л. с.) – от 3 099 990 ₽		Dongfeng Shine Max
 Дебютировал в 2021 году, однако в Россию прибыл только в 2023-м. У себя на родине предлагается в гибридной версии, но к нам такие не везут. Сделано в Китае.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый 1.5 (190 л. с.) – от 2 199 000 ₽		Chery Arrizo 8
Представлен в Китае в 2022 году. В минувшем феврале была показана обновленная версия – в России она появится через несколько месяцев. Импортируют из КНР.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый 1.6 (150 л. с.) – от 2 900 000 ₽

Практицизм

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Фотограф Костя Якубов недоумевает:

– В70 больше моей Октавии, но багажник не такой просторный! Но всё равно лифтбек лучше любого седана – гигантский проем!

Здесь с Костей не поспоришь – у Шкоды-то по нашим замерам 516 л, а тут только 376 л. Но это все-таки лифтбеки.

Багажник Донгфенга глубокий – до дальней стенки попробуй дотянись. Сеток или кармашков не предусмотрено. Нет даже ручки для закрывания.
Багажник Донгфенга глубокий – до дальней стенки попробуй дотянись. Сеток или кармашков не предусмотрено. Нет даже ручки для закрывания.

А седаны априори не так хороши. Особенно удивил Shine Max, у которого спинку второго ряда можно сложить только целиком. Какой век на дворе?

В Arrizo багажник чуть меньше, но он подкупает аккуратными ровными стенками. И ручка для закрывания предусмотрена.
В Arrizo багажник чуть меньше, но он подкупает аккуратными ровными стенками. И ручка для закрывания предусмотрена.

Багажник у Arrizo 8 лишь чуть компактней (348 против 364 л), но обустроен более грамотно: ровные стенки, большой кармашек с подпружиненной сеткой. И на рукоятку для закрывания не поскупились.

Прелесть лифтбека Bestune – огромный багажный проем. Пятая дверь снабжена электроприводом, но кнопки на ней нет – открыть можно только с брелока или из салона.
Прелесть лифтбека Bestune – огромный багажный проем. Пятая дверь снабжена электроприводом, но кнопки на ней нет – открыть можно только с брелока или из салона.

Второй ряд сидений тоже больше понравился в Chery: просторнее. Соперники заметно проигрывают в запасе пространства по высоте, меньше места и для коленей. В Arrizo 8 установлен обогрев сидений, а в конкурентах его нет.

Я предпочел бы ехать пассажиром на Chery. А в какой машине лучше водителю?

Не брак

Это снаружи В70 изрядно обновился – а салон за малым остался прежним. Чуть переоформили консоль, поставили флажок-селектор автомата, русифицировали медиасистему, добавили поддержку Android Auto и Apple CarPlay.

Chery Arrizo 8

Картинка с круговых камер – самая качественная и детализированная.
Офлайн-навигация в современных реалиях встречается нечасто, а жаль – полезная штука.
Дизайн салона Chery знаком по кроссоверам Tiggo 7/Tiggo 8. Эргономика, обзорность, ­оснащенность – всё выше среднего уровня.
Дизайн салона Chery знаком по кроссоверам Tiggo 7/Tiggo 8. Эргономика, обзорность, ­оснащенность – всё выше среднего уровня.
Четыре варианта оформления приборки – вот это выбор!
Четыре варианта оформления приборки – вот это выбор!
Сенсорные кнопки мало того, что маленькие, так еще и тусклые.
Робот настроен толково, но мотору для активной езды будто не хватает силенок.
Картридж с ароматизаторами. Конкуренты такой опции не предлагают.
Блок управления регулировками визуально напоминает мерседесовский и точно так же вынесен на дверь.

Но руль по вылету по-прежнему не регулируется. Сиденья всё так же выталкивают в районе лопаток. Прием радиосигнала остался слабым: чуть выедешь за Москву, и послушать можно только треск. А еще не хватает заднего дворника – в дождь ничегошеньки не видно. В седанах его тоже нет, но там стекла вертикальнее, капли скатываются сами собой.

Dongfeng Shine Max

Управление настройками климат-контроля мудреное и не всегда поддается логике.
Десятидюймовый экран по нынешним временам воспринимается игрушечным.
Салон Донгфенга начал устаревать. Медиа­система огорчила долгими откликами и отсутствием поддержки Android Auto и Apple CarPlay.
Салон Донгфенга начал устаревать. Медиа­система огорчила долгими откликами и отсутствием поддержки Android Auto и Apple CarPlay.

Shine Max встречает водителя сиденьицем с короткой подушкой и чуть старомодной архитектурой салона с компактными по нынешним временам экранами. Медиасистема огорчила запутанным меню и отсутствием поддержки Android Auto и Apple CarPlay. А еще тут греются только передние сиденья. В целом – нет ощущения машины за три миллиона.

Любой из вариантов оформления приборки – с гуляющей в «неправильную» сторону стрелкой тахометра.
Любой из вариантов оформления приборки – с гуляющей в «неправильную» сторону стрелкой тахометра.
Камеру контроля за водителем я почти сразу отключил – система поднимает тревогу на ровном месте.
Робот огорчает периодическими толчками и заминками.

Продолжение – на следующей странице

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Фото:Константин Якубов
Количество просмотров 115
13.05.2025 
Фото:Константин Якубов
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