Седан или лифтбек? Большой тест недорогих авто бизнес-класса
Кроссоверы заполонили рынок – достаточно просто взглянуть на автопоток. На этом фоне выделяется марка Bestune. Ее кроссоверы пока еще редкость. А вот лифтбек B70 мелькает регулярно (обычно в таксистской ливрее). Недавно начались продажи модернизированной версии. Цены, естественно, поднялись и теперь стартуют от 2,5 млн рублей. А у нас на тесте топ-версия за 3,25 миллиона.
В конкуренты мы взяли не менее популярный у таксистов Chery Arrizo 8. В стандарте он предлагается за 2,9 млн рублей, но тестовая модификация обойдется в 3,31 млн.
Компанию этой парочке составил Dongfeng Shine Max. Он самый доступный: 2,99 млн рублей (начальная модификация и вовсе обойдется в 2,2 «лимона»), но по габаритам и мощности сопоставим с Chery Arrizo 8 и Bestune B70.
| Bestune B70
На конвейере с 2020 года. Модернизированный вариант показали в 2023 году, но к нам его привезли только год спустя. Выпускают в Китае.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
1.5 (160 л. с.) – от 2 499 990 ₽
2.0 (217 л. с.) – от 3 099 990 ₽
|Dongfeng Shine Max
Дебютировал в 2021 году, однако в Россию прибыл только в 2023-м. У себя на родине предлагается в гибридной версии, но к нам такие не везут. Сделано в Китае.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый 1.5 (190 л. с.) – от 2 199 000 ₽
|Chery Arrizo 8
Представлен в Китае в 2022 году. В минувшем феврале была показана обновленная версия – в России она появится через несколько месяцев. Импортируют из КНР.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый 1.6 (150 л. с.) – от 2 900 000 ₽
Практицизм
Фотограф Костя Якубов недоумевает:
– В70 больше моей Октавии, но багажник не такой просторный! Но всё равно лифтбек лучше любого седана – гигантский проем!
Здесь с Костей не поспоришь – у Шкоды-то по нашим замерам 516 л, а тут только 376 л. Но это все-таки лифтбеки.
А седаны априори не так хороши. Особенно удивил Shine Max, у которого спинку второго ряда можно сложить только целиком. Какой век на дворе?
Багажник у Arrizo 8 лишь чуть компактней (348 против 364 л), но обустроен более грамотно: ровные стенки, большой кармашек с подпружиненной сеткой. И на рукоятку для закрывания не поскупились.
Второй ряд сидений тоже больше понравился в Chery: просторнее. Соперники заметно проигрывают в запасе пространства по высоте, меньше места и для коленей. В Arrizo 8 установлен обогрев сидений, а в конкурентах его нет.
Я предпочел бы ехать пассажиром на Chery. А в какой машине лучше водителю?
Не брак
Это снаружи В70 изрядно обновился – а салон за малым остался прежним. Чуть переоформили консоль, поставили флажок-селектор автомата, русифицировали медиасистему, добавили поддержку Android Auto и Apple CarPlay.
Chery Arrizo 8
Но руль по вылету по-прежнему не регулируется. Сиденья всё так же выталкивают в районе лопаток. Прием радиосигнала остался слабым: чуть выедешь за Москву, и послушать можно только треск. А еще не хватает заднего дворника – в дождь ничегошеньки не видно. В седанах его тоже нет, но там стекла вертикальнее, капли скатываются сами собой.
Dongfeng Shine Max
Shine Max встречает водителя сиденьицем с короткой подушкой и чуть старомодной архитектурой салона с компактными по нынешним временам экранами. Медиасистема огорчила запутанным меню и отсутствием поддержки Android Auto и Apple CarPlay. А еще тут греются только передние сиденья. В целом – нет ощущения машины за три миллиона.
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