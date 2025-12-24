Чистокровная «японка» с гидроавтоматом! В чем подвох?
Пятидверный хэтчбек Mazda Demio привлекателен тем, что все бензиновые моторы – атмосферные, а в трансмиссии нет вариатора. Привод передний или полный. Длина 4060 мм – размеры как у Renault Sandero.
В миру более известен как Mazda 2 (соответствующее поколение – третье). Название Demio применяли сугубо на японском рынке. После рестайлинга 2019 года и там стали именовать Mazda 2. У нас предлагают именно машины с японских аукционов – с правым рулем. Рестайлинговых пока очень мало.
Достоинства
- Интересные цены.
- Очень надежная машина.
Недостатки
- Не приспособлена к морозам.
- Тесноватый задний ряд и скромный багажник.
- Правый руль.
- Сложно искать запчасти.
Моторы
Бензиновые атмосферники P3‑VPS 1.3 (92 л. с.) и P5‑VPS 1.5 (110 л. с.) у нас редки, но большой загадки не представляют. Конструкция их схожа со старшими агрегатами семейства SkyActiv, примененными на «трешке» и СХ‑5. Полностью алюминиевые, непосредственный впрыск, очень высокая степень сжатия, рекомендованное топливо АИ‑98. Есть гидрокомпенсаторы, привод ГРМ – цепной.
Попытки заливать АИ‑95 приведут к ускоренному засорению топливного тракта – первыми обычно сдаются форсунки. Портятся также катушки зажигания. По мере увеличения пробега растет расход масла. Не очень надежны термостаты. Иных проблем не выявлено. В большинстве случаев до 200 тысяч км серьезных вмешательств не требуется, ресурс около 250 тысяч км.
Дизель S5‑DPTS 1.5 (105 л. с.) российские владельцы хвалят за динамику и экономичность. Вполне надежен, но быстро и часто засоряются сажевый фильтр и система EGR. Ресурс при этом ниже, чем у бензиновых коллег.
Коробки передач
Механическая коробка превосходна, но не востребована – единичные машины. У всех остальных – 6-ступенчатые гидроавтоматы: CW6A-EL при бензиновом моторе и EW6A-EL при дизеле. Разработаны совместно с Aisin.
Неприятных особенностей не выявлено. Как и у иных современных автоматов, ближе к 200 тысячам км засоряются теплообменник и гидроблок – коробка начинает «толкаться». А от слишком активной езды и пробуксовок преждевременно изнашиваются фрикционы.
Полный привод доступен при любом моторе. Малахольный паркетный вариант с многодисковой муфтой оптимизирует движение по скользким покрытиям. На бездорожье заметных преимуществ не дает, а обслуживать систему надо – как минимум заменять рабочую жидкость.
Эксплуатационные болячки
- К подвеске – никаких нареканий. Даже на наших разномастных дорогах первый ремонт обычно назревает не ранее 120 тысяч км. При этом несколько слабовата рулевая «рейка», подчас требующая замены после 60–80 тысяч.
- Не очень живуч ременный привод генератора, на многих машинах выходил из строя задолго до 100 тысяч км.
- Электрика и электроника надежны, если не считать, что в сильные морозы трескается тачскрин мультимедийной системы.
- Праворульная схема требует корректировки головного света, чтобы фары не слепили встречных. Штатных регулировок не хватает. Идеальный вариант – установка модулей от Мазды 2 с правильно (для России) расположенным рулем.
Euro NCAP: 2015 (Mazda 2) – четыре звезды. Водитель/пассажир – 86%, ребенок – 78%, пешеход – 84%, системы содействия безопасности – 64%.
Самое массовое предложение на вторичке: Demio 1.3 АКП 4×2
Оптимальный выбор: Demio 1.3 или 1.5 4×2 МКП или АКП
За те же деньги: Ford Focus, Kia Rio, Nissan Note, Renault Sandero
