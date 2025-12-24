#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Заявленный объем багажника 280 л – и это похоже на правду. В японской комплектации обычно нет запаски – только ремкомплект. Но ниша для запасного колеса есть.
24 декабря
Чистокровная «японка» с гидроавтоматом! В чем подвох?
Названы все плюсы и минусы Mazda Demio IV...
Как защититься от «схемы Долиной» при покупке машины: ответ юриста
23 декабря
Как защититься от «схемы Долиной» при покупке машины: ответ юриста
Юрист Загретдинов: способов защиты от «схемы...
Volkswagen Beetle
23 декабря
Отменная подвеска, и кузов не гниет – немецкий хэтчбек по цене Весты
Автоэксперт Зиновьев рассказал, как выбрать...

Чистокровная «японка» с гидроавтоматом! В чем подвох?

Названы все плюсы и минусы Mazda Demio IV (2014–2023) с пробегом

Пятидверный хэтчбек Mazda Demio привлекателен тем, что все бензиновые моторы – атмосферные, а в трансмиссии нет вариатора. Привод передний или полный. Длина 4060 мм – размеры как у Renault Sandero.

Рекомендуем
Рейтинг стильных хэтчбеков по цене Весты

В миру более известен как Mazda 2 (соответствующее поколение – третье). Название Demio применяли сугубо на японском рынке. После рестайлинга 2019 года и там стали именовать Mazda 2. У нас предлагают именно машины с японских аукционов – с правым рулем. Рестайлинговых пока очень мало.

Достоинства

  • Интересные цены.
  • Очень надежная машина.
Mazda Demio
Mazda Demio

Недостатки

  • Не приспособлена к морозам.
  • Тесноватый задний ряд и скромный багажник.
  • Правый руль.
  • Сложно искать запчасти.
Заявленный объем багажника 280 л – и это похоже на правду. В японской комплектации обычно нет запаски – только ремкомплект. Но ниша для запасного колеса есть.
Заявленный объем багажника 280 л – и это похоже на правду. В японской комплектации обычно нет запаски – только ремкомплект. Но ниша для запасного колеса есть.
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Моторы

Рекомендуем
Ремень вместо цепи ГРМ, + 7 л.с. и всё? Что еще поменяли в Лада Нива Travel

Бензиновые атмосферники P3‑VPS 1.3 (92 л. с.) и P5‑VPS 1.5 (110 л. с.) у нас редки, но большой загадки не представляют. Конструкция их схожа со старшими агрегатами семейства SkyActiv, примененными на «трешке» и СХ‑5. Полностью алюминиевые, непосредственный впрыск, очень высокая степень сжатия, рекомендованное топливо АИ‑98. Есть гидрокомпенсаторы, привод ГРМ – цепной.

Попытки заливать АИ‑95 приведут к ускоренному засорению топливного тракта – первыми обычно сдаются форсунки. Портятся также катушки зажигания. По мере увеличения пробега растет расход масла. Не очень надежны термостаты. Иных проблем не выявлено. В большинстве случаев до 200 тысяч км серьезных вмешательств не требуется, ресурс около 250 тысяч км.

Дизель S5‑DPTS 1.5 (105 л. с.) российские владельцы хвалят за динамику и экономичность. Вполне надежен, но быстро и часто засоряются сажевый фильтр и система EGR. Ресурс при этом ниже, чем у бензиновых коллег.

Коробки передач

Рекомендуем
Что взять вместо Жигулей — надежный автомобиль за 300 000 рублей

Механическая коробка превосходна, но не востребована – единичные машины. У всех остальных – 6-ступенчатые гидроавтоматы: CW6A-EL при бензиновом моторе и EW6A-EL при дизеле. Разработаны совместно с Aisin.

Неприятных особенностей не выявлено. Как и у иных современных автоматов, ближе к 200 тысячам км засоряются теплообменник и гидроблок – коробка начинает «толкаться». А от слишком активной езды и пробуксовок преждевременно изнашиваются фрикционы.

Полный привод доступен при любом моторе. Малахольный паркетный вариант с многодисковой муфтой оптимизирует движение по скользким покрытиям. На бездорожье заметных преимуществ не дает, а обслуживать систему надо – как минимум заменять рабочую ­жидкость.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Джеймс Бонд позавидует: автомобили советских шпионов
Как продлить срок службы вариатора
АвтоВАЗ работает без убытков!

Эксплуатационные болячки

  • К подвеске – никаких нареканий. Даже на наших разномастных дорогах первый ремонт обычно назревает не ранее 120 тысяч км. При этом несколько слабовата рулевая «рейка», подчас требующая замены после 60–80 тысяч.
  • Не очень живуч ременный привод генератора, на многих машинах выходил из строя задолго до 100 тысяч км.
  • Электрика и электроника надежны, если не считать, что в сильные морозы трескается тачскрин мультимедийной системы.
  • Праворульная схема требует корректировки головного света, чтобы фары не слепили встречных. Штатных регулировок не хватает. Идеальный вариант – установка модулей от Мазды 2 с правильно (для России) расположенным рулем.

Рекомендуем
Робот, помпа, подвеска — все проблемы Шкоды Октавии с пробегом

Euro NCAP: 2015 (Mazda 2) – четыре звезды. Водитель/пассажир – 86%, ребенок – 78%, пешеход – 84%, системы содействия безопасности – 64%.

Самое массовое предложение на вторичке: Demio 1.3 АКП 4×2

Оптимальный выбор: Demio 1.3 или 1.5 4×2 МКП или АКП

За те же деньги: Ford Focus, Kia Rio, Nissan Note, Renault Sandero

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Зиновьев Сергей
Фото:Mazda
24.12.2025 
Фото:Mazda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mazda 2

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв