Чистокровная «японка» с гидроавтоматом! В чем подвох?

Названы все плюсы и минусы Mazda Demio IV (2014–2023) с пробегом

Пятидверный хэтчбек Mazda Demio привлекателен тем, что все бензиновые моторы – атмосферные, а в трансмиссии нет вариатора. Привод передний или полный. Длина 4060 мм – размеры как у Renault Sandero.

В миру более известен как Mazda 2 (соответствующее поколение – третье). Название Demio применяли сугубо на японском рынке. После рестайлинга 2019 года и там стали именовать Mazda 2. У нас предлагают именно машины с японских аукционов – с правым рулем. Рестайлинговых пока очень мало.

Достоинства

Интересные цены.

Очень надежная машина.

Недостатки

Не приспособлена к морозам.

Тесноватый задний ряд и скромный багажник.

Правый руль.

Сложно искать запчасти.

Заявленный объем багажника 280 л – и это похоже на правду. В японской комплектации обычно нет запаски – только ремкомплект. Но ниша для запасного колеса есть.

Моторы

Бензиновые атмосферники P3‑VPS 1.3 (92 л. с.) и P5‑VPS 1.5 (110 л. с.) у нас редки, но большой загадки не представляют. Конструкция их схожа со старшими агрегатами семейства SkyActiv, примененными на «трешке» и СХ‑5. Полностью алюминиевые, непосредственный впрыск, очень высокая степень сжатия, рекомендованное топливо АИ‑98. Есть гидрокомпенсаторы, привод ГРМ – цепной.

Попытки заливать АИ‑95 приведут к ускоренному засорению топливного тракта – первыми обычно сдаются форсунки. Портятся также катушки зажигания. По мере увеличения пробега растет расход масла. Не очень надежны термостаты. Иных проблем не выявлено. В большинстве случаев до 200 тысяч км серьезных вмешательств не требуется, ресурс около 250 тысяч км.

Дизель S5‑DPTS 1.5 (105 л. с.) российские владельцы хвалят за динамику и экономичность. Вполне надежен, но быстро и часто засоряются сажевый фильтр и система EGR. Ресурс при этом ниже, чем у бензиновых коллег.

Коробки передач

Механическая коробка превосходна, но не востребована – единичные машины. У всех остальных – 6-ступенчатые гидроавтоматы: CW6A-EL при бензиновом моторе и EW6A-EL при дизеле. Разработаны совместно с Aisin.

Неприятных особенностей не выявлено. Как и у иных современных автоматов, ближе к 200 тысячам км засоряются теплообменник и гидроблок – коробка начинает «толкаться». А от слишком активной езды и пробуксовок преждевременно изнашиваются фрикционы.

Полный привод доступен при любом моторе. Малахольный паркетный вариант с многодисковой муфтой оптимизирует движение по скользким покрытиям. На бездорожье заметных преимуществ не дает, а обслуживать систему надо – как минимум заменять рабочую ­жидкость.

Эксплуатационные болячки

К подвеске – никаких нареканий. Даже на наших разномастных дорогах первый ремонт обычно назревает не ранее 120 тысяч км. При этом несколько слабовата рулевая «рейка», подчас требующая замены после 60–80 тысяч.

Не очень живуч ременный привод генератора, на многих машинах выходил из строя задолго до 100 тысяч км.

Электрика и электроника надежны, если не считать, что в сильные морозы трескается тачскрин мультимедийной системы.

Праворульная схема требует корректировки головного света, чтобы фары не слепили встречных. Штатных регулировок не хватает. Идеальный вариант – установка модулей от Мазды 2 с правильно (для России) расположенным рулем.

Euro NCAP: 2015 (Mazda 2) – четыре звезды. Водитель/пассажир – 86%, ребенок – 78%, пешеход – 84%, системы содействия безопасности – 64%.

Самое массовое предложение на вторичке: Demio 1.3 АКП 4×2

Оптимальный выбор: Demio 1.3 или 1.5 4×2 МКП или АКП

За те же деньги: Ford Focus, Kia Rio, Nissan Note, Renault Sandero