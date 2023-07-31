Изучили популярную б/у «японку»: запас прочности есть!

Mazda 3 второго поколения ржавеет не так интенсивно, как предшественница. И агрегаты в целом надежные.

Mazda 3 серии BL была впервые представлена в конце 2008 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Выпускались все «трешки» второго поколения в Японии – вплоть до снятия их с производства в 2013 году.

В основе лежит почти не видоизмененная платформа Мазды 3 первого поколения, которая роднит обе машины с европейскими моделями Ford Focus и Volvo S40. Из двух типов кузовов (седан и пятидверный хэтчбек) у нас намного популярней трехобъемник (70% автомобилей).

У большинства экземпляров (около 90%) под капотом базовая атмосферная «четверка» объемом 1,6 литра серии Z6 (105 л.с.). Альтернатива – двухлитровый мотор LF (150 л.с.).

Заокеанские версии оснащались и более объемной атмосферной «четверкой» 2.5 (167 л.с.). А экземпляры последнего года выпуска могли иметь даже мотор 2.0 нового поколения Skyactiv-G. В Европе для «трешки» была доступна и пара турбодизелей – объемом 1,6 литра (115 л.с.) и 2,2 литра (185 л.с.). Таких машин на вторичке почти нет.

Как и у соплатформенника предыдущего поколения, спереди подвеска типа McPherson, сзади – многорычажная. Привод – только передний.

В паре с мотором 1.6 идет пятискоростная механическая коробка либо четырехступенчатый автомат, с двухлитровыми – МКП на шесть передач или пятиступенчатый автомат. Причем двухпедальные Мазды 3 у нас были намного более востребованными (ныне около 85% автомобилей на вторичке).

Единственный рестайлинг, проведенный в 2011 году, оказался незначительным и в основном свелся к обновлению бамперов и штрихам в салоне.

Кузов

Качество окраски и металла у Мазды 3 второго поколения лучше, чем у быстро ржавевшей предшественницы. Однако толщина лакокрасочного покрытия невелика, сколы и царапины появляются легко – особенно на капоте и кромке крыши. А покрытие на порогах утрачивается из-за пескоструя из-под колес. Но и в местах повреждения краски на открытых поверхностях металл быстро не ржавеет.

Первые точки коррозии обычно появляются на нижней завальцовке крышки (двери) багажника, особенно у хэтчбеков. Вдобавок у пятидверок краска на «открывашке» повреждается в месте контакта со спойлером, а у седанов – от взаимодействия с резиновыми уплотнителями проема.

В нише между стойкой кузова и передним крылом со временем скапливается грязь, и от постоянной сырости через 8–10 лет может появиться сквозная коррозия. Чтобы этого не произошло, полость нужно хотя бы периодически промывать, а лучше защитить дополнительным антикором.

Из-за усаживающихся со временем уплотнений задних фонарей вода может попадать в багажник. Дабы в нише запасного колеса не пошел процесс коррозии, за герметичностью посадки оптики нужно следить и при необходимости ее переуплотнять.

У автомобилей старше 2010 года почти неизбежно вспучивается краска на планке направляющих стекол задних дверей. Впоследствии этот элемент стали покрывать не краской, а более стойкой пластиковой пленкой.

Поводки стеклоочистителей ржавеют через 5–7 лет. Пластик колпаков фар и оригинальное ветровое стекло нежные, быстро затираются.

Ненадежный электромотор омывателей иногда успевал выйти из строя и в гарантийный период. А сами фары могут перестать работать по вине реле, расположенного под передним бампером и страдающего от сырости. Потеря работоспособности задних фонарей чаще всего связана с оплавлением патронов ламп.

Ограничители дверей изнашиваются через 80–100 тысяч км. Сэкономить на покупке новых оригинальных узлов можно с неоригинальным ремонтным набором пластиковых вкладышей ценой около 2 тысяч рублей за комплект для четырех дверей.

Салон

В климатической системе после 100–120 тысяч км может подвести электропривод заслонки рециркуляции. После 150 тысяч км – моторчик печки. А у автомобилей с ручным управлением кондиционером ближе к 200 тысячам км может перегореть регулятор – в этом случае у вентилятора останется только четвертая скорость. У экземпляров старше 2010 года ненадежен обогрев сидений (впоследствии изменили конструкцию подушки кресла).

Ткань обивки салона долговечная, хотя и довольно маркая. Кожа на руле и набалдашнике рычага переключения передач механической коробки после 100–120 тысяч км часто имеет весьма потрепанный вид. А через 130–150 тысяч км стираются кнопки на рулевом колесе – чтобы не переплачивать, пару блоков на замену можно подобрать и на разборке, за 2–3 тысячи рублей.

Продолжение – на следующей странице.