Mazda 3 с пробегом: 3 преимущества и 2 проблемы

«Матрешка» — не самый дешевый вариант на вторичном рынке, зато один из самых надежных и долговечных.

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Mazda 3 третьего поколения (ВМ) построена на маздовской платформе Skyactiv — в отличие от предшественницы, она уже не родственница фордовского Фокуса. Машину везли к нам из Японии, несмотря на наличие сборочного завода во Владивостоке. Доступны седан и пятидверный хэтчбек. Рестайлинг 2016 года, помимо легких косметических изменений, расширил набор опций и бортовой электроники.

ДОСТОИНСТВА

В гамме трансмиссий нет вариаторов и роботов; все основные агрегаты надежны.

Просторный и удобный салон, хорошая эргономика.

Отличная управляемость в сочетании с неплохим комфортом.

Завод заявляет дорожный просвет 155 мм, в реальности — 140 мм под защитой. При полной загрузке и того меньше. Плюс выдающийся «клюв» — с асфальта следует съезжать предельно осторожно.

НЕДОСТАТКИ

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Быстро изнашиваются некоторые элементы салона, например руль и сиденье; при небольших пробегах в пластиковых панелях заводятся «сверчки».

МОТОРЫ

Старенький мотор 1.6 (Z6, 105 л.с.) иногда называют «тяжелым наследием», но на деле это мечта россиянина — крайне неприхотлив и ходит 400 000 км без капиталки. Вмешательство понадобится к 150 тысячам: требуется проверка или замена деталей механизма ГРМ, а заодно регулировка клапанов.

Двигатели современного ряда Skyactiv 1.5 (120 л.с.) и редкий у нас 2.0 (150 л.с.) — высокая степень сжатия, непосредственный впрыск, изменяемые фазы газораспределения. Шумят при прогреве, подолгу разогреваются зимой. Массовых поломок не выявлено, ресурс оценивают от 250 000 км. Как и многие другие моторы, чувствительны к качеству топлива и требуют строго соблюдать рекомендации по замене масла. Изредка чистить форсунки, тем не менее, всё равно желательно. Цепь ГРМ служит примерно 150 000 км.

Турбодизель в России официально не продавали.

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Старому мотору 1.6 полагался 4-ступенчатый автомат (FN4A-EL).

С двигателями Skyactiv работает 6-ступенчатый автомат (FS6A-EL). В первый год продаж был отзыв из-за бракованных гидротрансформаторов, больше проблема не повторялась. Этой коробке свойственны толчки при переключениях с первой на вторую — на холодном моторе. По мере прогрева явление исчезает. Если нет, то одно из решений — смена прошивки.

Оба автомата долгоиграющие, без серьезных недостатков. Капризы проявляются по ходу естественного износа.

Надежностью славится и МКП (на ее счету примерно пятая часть продаж). В вину ей вменяют только слабоватое сцепление — дескать, иногда не доживает до 150 тысяч. Хотя ресурс сцепления прямо зависит от манеры вождения.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

Привод боковых зеркал — расходник, пластиковые шестерни часто ломаются при раскладывании зеркал.

Владельцы дорестайлинговых машин отмечали нестабильное качество амортизаторов; один мог потечь после 20 000 км, тогда как остальные успешно ходят свыше 100 тысяч.

Если не мучить подвеску ухабами, живет она долго: первыми вмешательства при пробеге примерно 100 тысяч потребуют стойки стабилизатора и сайлент-блоки передних рычагов; задняя подвеска еще менее прихотлива, но требует регулярной смазки развальных болтов.

На многих машинах быстро закисали механизмы задних тормозов — диски перегревались и изнашивались; иногда подклинивает стояночный тормоз.

Много других следов китайских поставщиков комплектующих: быстро рвутся пыльники ШРУСов и мембраны в динамиках Bose.

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Euro NCAP: 2013 год: общая оценка — пять звезд. Водитель/пассажир: 93%, ребенок: 86%, пешеход: 65%, системы безопасности: 81%.

Самое массовое предложение на вторичке: седан 1.5 (120 л.с.), АКП

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: седан или хэтчбек 1.5 (120 л. с.), АКП

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