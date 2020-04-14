Как купить авто с пробегом в разгар пандемии? Пока это не проблема

Площадки работают, организовав предварительную запись на сайте или по телефону (если не записались, вас внесут в список прямо на входе) и соблюдая общие рекомендации Роспотребнадзора. Но есть нюансы в зависимости от региона.

Подержанные машины стали привлекательнее?

Материалы по теме Покупатель ушел на вторичку — скачок спроса на машины с пробегом

В текущих условиях личный автомобиль становится самым безопасным транспортом. Если вы прямо сейчас захотите вложить средства в новый автомобиль, то проблемы у вас, скорее всего, возникнут, но постепенно дилерские автосалоны начнут открываться, подстраиваясь под новые санитарные нормы.

Однако цены на новые автомобили уже растут, и этот процесс, по мнению большинства аналитиков, будет долгим и многоступенчатым. Кроме того, когда автосалоны вернутся к более-менее нормальной работе, предложение будет ограничено (автомобильные заводы, будучи большими инертными структурами, перезапускаются медленно и не в полную силу), а кто-то из дилеров выбрал имеющиеся на складах запасы уже в конце марта. К тому же у народа с деньгами все сложнее. Как пишет журнал «Автоброкер», в таких условиях очень вероятно, что многие предпочтут купить не новый автомобиль, а подержанный.

Автосалоны б/у авто работают?

Материалы по теме Люди стали перепродавать машины с пробегом в течение года

Так как же прямо сейчас купить авто с пробегом? На самом деле, это не такая уж большая проблема, как может показаться на первый взгляд. Наиболее критично ситуация выглядит, конечно, в Москве и области, где с понедельника запрещено работать большинству предприятий и организаций. Но возможность маневра у автосалонов по продаже б/у автомобилей все еще есть — по крайней мере, об этом говорит опыт других крупных городов.

Отметим, что в Москве и Санкт-Петербурге большинство мало-мальски серьезных площадок по продаже автомобилей с пробегом давно перебрались под крыло крупных дилерских групп. Казалось бы, как только эти компании откроют автосалоны по продаже новых машин (теперь ведь можно, только соблюдай санитарные нормы!), заработают и их площадки автомобилей с пробегом. Но не всё так просто: как правило, автосалоны «новых» и «б/у» — это все же разные юридические лица, и если первым дают работать, чтобы «дышала» автомобильная промышленность, то вторые к этому отношения не имеют.

Новые старые схемы

Материалы по теме Ну и где теперь чинить машину, если все СТО закрыты?

Возможность маневра — в другом. Стоит еще раз напомнить, что автосервисам официально разрешено работать, и именно это делает реальной торговлю автомобилями с пробегом: в Санкт-Петербурге, в частности, как использовалась ранее, так и используется сейчас классическая вывеска типа «Ремонт, диагностика, выкуп». Очевидно же, что где выкуп, скромно стоящий на третьем месте, там и продажа. Наверняка подобное имеет место и в других больших городах.

В глубинке ситуация и того проще. Одна из крупных сетей по торговле авто с пробегом оперирует тем фактом, что комиссионная продажа автомобилей — это услуга, а не продажа товара. Да, в регионах некоторая часть сферы услуг также оказалась под запретом, но, как правило, в списках фигурируют салоны красоты, рестораны, парикмахерские и т.п., и практически никогда не упоминается комиссионная торговля автомобилями.

Поэтому площадки работают, организовав предварительную запись на сайте или по телефону (если не записались, вас внесут в список прямо на входе), соблюдая общие рекомендации Роспотребнадзора и призывая к этому клиентов: ограничение количества покупателей в салоне (на стоянке), дистанция между ними, подкрепленная разметкой, средства личной защиты, антисептики на входе, дезинфекция помещений.

А если из рук в руки?

Что делать, если вы хотите сегодня приобрести подержанный автомобиль у частного лица или продать собственный? Все говорит о том, что здесь тоже не должно возникнуть особых проблем. Нужно лишь соблюдать принятые сейчас меры предосторожности — выдерживать дистанцию, пользоваться антисептиками.

Единственный потенциально сложный момент в том, что один из экземпляров договора о купле-продаже, составляемый от руки участниками сделки, необходимо предоставить в ГИБДД при перерегистрации автомобиля.

Как с регистрацией в ГИБДД?

Материалы по теме ГИБДД сокращает общение с водителями: там тоже особый режим

26 марта Госавтоинспекция перешла на особый режим работы, который, в частности, в обязательном порядке предусматривает предварительную запись на портале госуслуг в случае, если вы хотите зарегистрировать транспортное средство.

Но если для вас вся эта процедура по каким-то причинам сейчас затруднительна, то ее можно и отложить: в ГИБДД официально пояснили, что при нарушении сроков регистрации автомобиля в период действия особого режима работы (не до, не после, а непосредственно в течение этого периода) штрафы применяться не будут.

Что в итоге?

Купить подержанный автомобиль сегодня все еще реально, хотя на процедуру текущие реалии, конечно, наложили отпечаток, да и в зависимости от региона есть нюансы. Но цены на рынке более-менее стабильны, а емкость его, по оценке АА «Автостат», примерно в три раза больше, чем у рынка новых машин.

Поэтому пока продажи новых легковушек будут медленно возвращаться из пике, вторичка станет спасательным кругом как для бизнеса, так и для простых автомобилистов.

Теперь понравившийся автомобиль с пробегом можно осмотреть в 3D-режиме.

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС