Осмотр машины из дома и в 3D — новая услуга на вторичке — журнал За рулем

Осмотр машины из дома и в 3D — новая услуга на вторичке

Чтобы свести к минимуму личные контакты покупателей и продавцов, Авто.ру запустила в своем приложении новую услугу.

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Специалисты компании Авто.ру дополнили приложение для продажи и покупки автомобилей новой функцией — съемкой в новом формате.

Благодаря трехмерному изображению, продавцы и дилеры смогут предоставить более детальную информацию о продаваемом автомобиле. В результате нововведения пользователи Авто.ру сократят количество личных встреч до минимума, так как внимательно осмотреть автомобиль теперь можно не выходя из дома.

Панорамные снимки публиковались в объявлениях и раньше, но делали их только дилерские центры, в распоряжении которых есть специальная аппаратура. Теперь ее может заменить новая функция приложения Авто.ру, а на 3D—съемку при этом тратится всего несколько минут. Затем кадры обрабатываются в облаке с помощью технологии компьютерного зрения. При этом удаляются шумы и создается 3D-модель. Обработанные же снимки просто загружаются в объявление и становятся доступными для просмотра потенциальными покупателями.

Фото: Jason Wu / Unsplash

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